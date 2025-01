Uusi magneettikuvauslaite tuo tarkkuutta ja nopeutta

Kolmen kuukauden käytön aikana on todettu, että laite täyttää hyvin ne odotukset, mitä sille etukäteen asetettiin. Magneettikuvauslaitteita on Pohjanmaan hyvinvointialueella kolme: yksi Pietarsaaressa ja kaksi Vaasassa.

MRI-tutkimuksia vuodessa tuhat enemmän

– Tavoitteena on, että Vaasan keskussairaalan laitteilla tehdään tämän vuoden aikana magneetti(MRI) –tutkimuksia yhteensä 6000 tai enemmän. Vuoden 2024 aikana MRI-tutkimuksia tehtiin yhteensä noin 5200. Tämä tarkoittaa sitä, että jonotilanne paranee, vahvistaa radiologian yksikön ylilääkäri ja johtava lääkäri Reijo Autio.

Vuonna 2024 jono kiireettömään MRI-tutkimukseen oli noin 2-3 kuukautta. Tänä vuonna jonon arvioidaan lyhenevän 1-2 kuukauteen. Jonotilanteeseen vaikuttaa lisäksi se, että joitakin tutkimuskohteita kuvataan aikaisempaa enemmän MRI-tutkimuksina. Esimerkiksi eturauhasia ei 10 vuotta sitten kuvattu ollenkaan ja nykyään niiden MRI-tutkimuksia on jopa satoja vuodessa. Päivystykselliset MRI-tutkimukset tehdään 1-2 päivän sisällä.

Tietyissä tutkimuksissa kuvausaika jopa 40 prosenttia lyhyempi

Uusi laite lyhentää kuvausaikaa tietyissä tutkimuksissa jopa 30-40 prosenttia. Kokonaisaika tutkimuksissa koostuu itse kuvauksesta ja potilaan valmistelusta tutkimukseen. Ajanvarauksessa helpoimmat tutkimukset ovat 20 minuutin välein ja vaativimpiin tutkimuksiin varataan aikaa noin tunti.

– Kevään aikana uudistamme ohjeistustamme niin, että tutkimukseen tuleva potilas saapuu paikalle 15 minuuttia ennen varsinaista tutkimusta. Tällöin ehdimme tehdä tarvittavat valmistelut sinä aikana, kun edellinen tutkimus on vielä käynnissä. Valmisteluihin kuuluvat mahdollinen laskimokanyylin laittaminen, turvallisuustarkistus ja vaatteiden vaihto, Autio kertoo.

MRI-tutkimuksessa metalli aiheuttaa kuvien vääristymistä ja tietyissä tapauksissa myös haittavaikutuksia potilaalle. Henkilökunnan on siksi ehdottoman tärkeää tietää, jos potilaan kehossa on metallia. Korut ja vaatteiden sisältämät metallit on poistettava ennen tutkimusta.

– Laitteessa on audiovisuaalinen järjestelmä, jonka avulla potilas voi tutkimuksen aikana kuunnella musiikkia tai radiota tai katsella haluamaansa videota tai kuvia. Näin tutkimus on potilaalle miellyttävä ja onnistuu paremmin, kun potilas on mahdollisimman rento ja rauhallinen, Autio kuvailee.

– Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden edistäminen on erittäin tärkeä osa työtämme.

Tekoälyä hyödynnetään MRI-kuvien tarkkuudessa

Uusi Hero General Electric (GE) –magneettikuvauslaite on ainoa laatuaan koko Pohjoismaissa. Laitteen magneetin voimakkuus on 3 Teslaa, joka on uusinta magneettiteknologiaa. Uudessa laitteessa on hyödynnetty myös tekoälyä kuvien tarkkuuden ja terävyyden parantamisessa.

– Tekoälyä käytetään kuvassa olevan kohinan ja tiettyjen vääristymien poistoon. Näin saadaan entistä terävämpiä ja virheettömämpiä kuvia ja kuvien tulkinta helpottuu meille radiologeille, selventää Autio.

Teknologia ja tietokoneohjelmat kehittyvät koko ajan ja päivityksiä ohjelmiin tehdään noin kahden vuoden välein. Joitakin mekaanisia osia voidaan vaihtaa vajaan 10 vuoden aikana. Uuden laitteen käyttöikä on noin 10–15 vuotta.

– Vanha laite tuli käyttöikänsä päähän ja sitä ei voitu enää päivittää. Tutkimusmäärien lisääminen nopeammilla kuvaustekniikoilla oli myös hankinnan yksi tärkeimpiä kriteereitä. Miellyttävämpi kokemus tutkimuksesta, tarkemmat kuvat ja nopeampi tutkimukseen pääsy ovat keskeiset hyödyt potilaillemme. Siksi uuden laitteen hankinta oli välttämätöntä. Laitteen hankintahinta oli noin 2 miljoonaa euroa.