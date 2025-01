Uusia ratkaisuja työelämän yksinäisyyteen – HelsinkiMissio yhdistää nuoret, työpaikat ja oppilaitokset ratkomaan vakavaa ongelmaa

Tästä on kysymys:

Nuoret aikuiset kokevat työpaikoilla enemmän yksinäisyyttä kuin vanhemmat työntekijät. Nuorten kyynisyys työtä kohtaan on lisääntynyt.

Ongelma on vakava, koska se lisää työuupumista ja sairauspoissaoloja sekä vähentää työn tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

HelsinkiMission Work to Belong -ohjelma ratkoo varteenotettavaa ongelmaa yhdessä nuorten, työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa. Tänä vuonna mukana on kaikkiaan 8 yhteistyökumppania.

HelsinkiMissio järjestää vuoden 2025 aikana koulutuksia ja kehittämistyöpajoja. Lisäksi tarjolla on ammattiapua työelämän yksinäisyyteen. Loppuvuodesta julkaistaan Mielenterveystalossa välittävän työyhteisön työkalu, joka tulee vapaasti kaikkien työyhteisöjen ja oppilaitosten käyttöön.

Työyhteisö ei suojaa yksinäisyydeltä

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi 2024? –tutkimuksen mukaan nuorista aikuisista 39 % kokee yksinäisyyttä ja vanhemmista työntekijöistä 26 %. Nuorten aikuisten kokema yhteisöllisyys on heikentynyt ja kyynisyys työtä kohtaan lisääntynyt. Lisäksi yhä useampi nuori työntekijä uupuu työelämässä.

– Luvut osoittavat, että työyhteisö ei suojaa yksinäisyydeltä. Yksinäisyyden vähentäminen on koko työyhteisön asia. Tehokkaimmin voimme vähentää yksinäisyyttä vaikuttamalla asenteisiin ja ilmapiiriin, HelsinkiMission viestintä- ja ohjelmajohtaja Hanna Koskenkangas sanoo.

Työelämän yksinäisyysbarometri kertoo, että viime vuonna haitallista yksinäisyyttä koki melko usein tai koko ajan 7 % vastanneista. Mitä nuorempi vastaaja, sitä enemmän hän koki työyhteisössään yksinäisyyttä. Ulkopuolisuuden kokemusta oli joka kolmannella vastaajista.

– Tiedämme entuudestaan, että yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemukset ovat keskeisiä. Päteväkin työntekijä voi olla vakavassa sairastumis- ja uupumisriskissä, jos hän ei koe olevansa osa työyhteisöä, HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki toteaa.

Ratkaisuksi kohtaamisia, tukea ja sosiaalisia taitoja

HelsinkiMission Work to Belong – välittävä työyhteisö nuorille -hanke ratkoo työelämän yksinäisyyden ongelmaa yhdessä nuorten, työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa.

Tänä vuonna mukana on kaikkiaan kahdeksan kumppania:

Alko

HAMK

HUS

Integrata

Luovi

Tredu

Posti Group

Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala

Lisäksi yhteistyötä tehdään myös TAMKin, Työterveyslaitoksen ja Autismisäätiön kanssa.

Tammikuussa alkanut yhteistyö vahvistaa nuorten työntekijöiden kiinnittymistä työelämään. Tavoite on yksinkertainen: vähentää työyhteisöissä koettua yksinäisyyttä ja ulossulkemista.

Se vaatii sosiaalisten kontaktien lisäämistä, tuen tarjoamista, sosiaalisten taitojen harjoittelua, työskentelyä omien haitallisten ajatusmallien kanssa sekä

vaikuttamista asenteisiin ja ilmapiiriin.

– Erityisesti nuoret työntekijät tarvitsevat apua työelämään kiinnittymiseen. Koronan kokeneilla nuorilla ei välttämättä ole työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Nuoria ahdistaa eniten se, että he eivät tiedä, mitä heiltä työelämässä odotetaan, Maria Lähteenmäki kertoo.

Tulossa on koulutuksia, kehittämistyöpajoja ja työkalu

HelsinkiMissio järjestää kumppaneilleen tänä vuonna koulutuksia ja kehittämistyöpajoja. Yhteiskehittämistä tehdään sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä työelämään. Lisäksi tarjolla on ammattiapua työelämän yksinäisyyteen.

– Vaikka kohderyhmänä ovat nuoret työntekijät, suuntaamme kaikki kehitystoimenpiteet koko työyhteisöön. Silloin ne työntekijät, jotka eivät koe yksinäisyyttä, ovat avainasemassa työkulttuurin muutoksessa, Hanna Koskenkangas sanoo.

Loppuvuodesta julkaistaan Mielenterveystalo.fi-palvelun sivuilla välittävän työyhteisön työkalu, joka tulee vapaasti kaikkien työyhteisöjen ja oppilaitosten käyttöön. Tavoitteena on, että kaikki Work to Belong – välittävä työyhteisö nuorille -hankkeessa kehitetyt ratkaisut voidaan ottaa käyttöön kaikissa työyhteisöissä ympäri Suomea.

– Yksinäisyyden vähentäminen on jokaisen työyhteisön etu. Silloin työn tuottavuus on parempaa, työntekijät tyytyväisempiä ja työhön sitoutuminen vahvempaa, Koskenkangas ja Lähteenmäki korostavat.

HelsinkiMission Work to Belong -ohjelmaa on kehitetty vuodesta 2021. Ohjelma on tiettävästi maailman ensimmäinen, jossa vähennetään yksinäisyyttä työyhteisöissä. Work to Belong -ohjelma on Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU.