Reseptillä kulttuurihyvinvointia lapsiperheille Naantalissa ja Raisiossa

Raision ja Naantalin kulttuuripalvelut aloittavat kulttuurireseptikokeilun yhteistyössä Varha-hyvinvointialueen lapsiperhepalveluiden kanssa. Vuoden 2025 alusta lapsiperhepalveluiden työntekijät myöntävät kulttuurireseptejä tukea tarvitseville perheille. Reseptin tarkoitus on antaa virkistystä ja mahdollisuuksia lapsiperheille tutustua paikallisiin kulttuurielämyksiin.

Varhan lapsiperhepalveluiden palveluohjaaja on ottanut kulttuuriresepti-idean ilolla vastaan.



−Kaikilla lapsiperheillä ei ole varaa kulttuurielämyksiin tai kynnys lähteä esim. museoon tai teatteriin voi olla korkea. Kulttuuriresepti on mainio tapa tuoda kulttuuria tutummaksi perheille ja ehkä he saavat tätä kautta myös kipinän kulttuuriin. Kulttuurilla on tutkitusti positiivinen vaikutus hyvinvointiin, joten tällainen yhteistyö Raision ja Naantalin kulttuuripalveluiden kanssa on erittäin hyvä tapa tarjota lapsiperheille positiivisia kulttuurielämyksiä, palveluohjaaja Minna Lehtinen Varhan Läntisen alueen keskitetyistä perhekeskuspalveluista toteaa.



Kulttuurireseptillä pääsee museoon tai teatteriin



Kokeilu alkaa kahdella eri kulttuurimuodolla: museovierailulla tai teatterikäynnillä. Naantalin museo ja Raision museo Harkko haluavat kannustaa lapsiperheitä tutustumaan oman kaupungin paikalliseen kulttuuriperintöön tarjoamalla vapaan pääsyn museoon normaaleina aukioloaikoina.



– Museoissa on paljon nähtävää ja vieraat voivat tutustumisen ohella ehkä oppia näyttelyistä jotain uuttakin. Lisäksi Naantalissa on kesäaikaan mahdollista leikkiä ja viettää aikaa vaikka lasten leikkiaitassa museon pihapiirissä, museonjohtaja Anne Sjöström kertoo.



Teatterikäynnit toteutuvat yhteistyössä Raision teatterin ja Naantalin teatterin kanssa. Kaupungit hankkivat pääsyliput lastennäytelmiin ja toimittavat ne lapsiperhepalveluille harkinnan mukaan jaettavaksi perheille Kulttuurireseptinä.



Naantalin teatterin ohjelmistossa on keväällä kantaesityksenä taikuutta tihkuva lastennäytelmä Aaapua, olen velho!, jonka on käsikirjoittanut Katariina Salonen ja ohjannut Teija Söderholm.



Raision teatterin koko perheelle suunnattu seikkailu Aarresaari saa ensi-iltansa heinäkuussa Krookilan kotiseutukeskuksessa. R.L. Stevensonin tarinaan perustuvan esityksen on dramatisoinut Jari Leino ja ohjannut Hanna Mehto.



Kulttuurireseptikokeilussa Raision hyvinvointijaosto ja Naantalin kulttuuripalvelut mahdollistavat teatterikäynnit. Kulttuuriresepti-yhteistyötä kehitetään edelleen Naantalin ja Raision kaupunkien ja Varhan yhteistyönä.