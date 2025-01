Hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulos 200 miljoonaa euroa viimeisintä ennustetta parempi

Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toimittamien tilinpäätösennusteiden mukainen alueiden yhteenlaskettu tulos vuonna 2024 olisi 1,2 miljardia euroa alijäämäinen. Tulos merkitsee, että hyvinvointialueet ovat onnistuneet hidastamaan kustannustason kasvua ennakoitua nopeammin.

”Tulos osoittaa, että talouden tasapainottaminen etenee. Valitettavasti Keusoten alijäämä on hieman suurempi kuin ennakoitiin, tämän hetkisen tilinpäätösvalmistelun mukaan vajaa 69 Me. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee entistä määrätietoisemmin paneutua tasapainottaviin toimiin. Meillä Keusotessa säästötoimenpiteitä on pohdittu ja ratkottu yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä on tullut yhteensä noin 500 säästöehdotusta, joiden toimeenpanoa on pohdittu henkilöstöpaneelissa”, Keusoten hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio kertoo.

Hyvinvointialueiden vuoden 2024 talousarvioiden yhteenlaskettu alijäämä oli 900 miljoonaa euroa. Syksyyn 2024 mennessä yhteenlasketun alijäämän arvioitiin osavuosikatsausten perusteella kasvavan jopa 1,4 miljardiin euroon. Tuoreiden vuoden 2024 tilinpäätösennusteiden perusteella alijäämä jäisi 200 miljoonaa euroa ennustettua vähäisemmäksi.

Alijäämien määrä olisi tilinpäätösennusteiden perusteella pienentynyt noin 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2023 verrattuna.

Hyvinvointialueiden tulosta voidaan pitää valtakunnallisesti hyvänä, kun huomioidaan sosiaali- ja terveysalan palkkakehitys sekä alkuvuoden kova inflaatiovauhti. Loppuvuoden kustannuskehitys on hyvinvointialueiden mukaan ollut maltillista, ja talouden kehitys on kokonaisuutena mennyt hyvään suuntaan.

Kaikilla hyvinvointialueilla on tehty ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana talouden tasapainottamista. Tähän lukeutuu esimerkiksi palveluverkon muutoksia ja vuokratyövoiman käytön vähentämistä.

”Keusotessa tilannetta on helpottanut esimerkiksi henkilöstön saatavuuden parantuminen. Henkilöstön vuokrauskulut ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 miljoonaa euroa eli 56 prosenttia”, Keusoten rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia kertoo.

Talouden tasapainottamisen lisäksi alueet ovat onnistuneet kehittämään toimintaansa ja järjestämään lakisääteiset palvelut väestön tarpeen mukaisesti. Kansallisesti palveluihin pääsyssä on edelleen kehitettävää. Hoidon saatavuus ja saavutettavuus Keusotessa on hyvä. Vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon osalta hoidon saatavuus uusien asiakkaiden osalta on 100 % hoitotakuussa.

Tiedot perustuvat vuoden 2024 tilinpäätösennusteisiin, jotka voivat jonkin verran muuttua lähiviikkoina.