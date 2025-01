Keusoten henkilöstön työelämän laatua selvitettiin jälleen

Keusotessa on jo vuodesta 2021 asti mitattu työelämän laatua Syke-kyselyllä. Syke on Keusoten tärkein henkilöstömittari: siinä yhdistyvät arviot fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta, työyhteisön yhteishengestä sekä innovatiivisuudesta ja luovuudesta. Syke-kysely perustuu Lapin yliopiston apulaisprofessori ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtajan Marko Kestin vuosien aikana kehittämään työelämän laadun QWL-mittariin (Quality of Working life).

– Loppuvuodesta toteutetun kyselyn perusteella koettu työelämän laadun taso Keusotessa on pysynyt melko tasaisena, joskin pientä laskevaa trendiä on havaittavissa. Tuloksemme viimeisimmässä Syke-kyselyssä oli 55 %, kun tätä edeltävällä kerralla tulos oli 58 %. Suomalaisessa työelämässä QWL-indeksin keskiarvo on noin 60 % ja tämän yli meneviä tuloksia voidaan pitää jo varsin hyvinä. Keusotessa asetettu tavoite on 60 %, kertoo henkilöstöpalveluiden erityisasiantuntija Jaakko Antikainen.

Ruusuja esihenkilötyölle ja yhteishengelle, risut prosesseille ja ongelmiin puuttumiselle

Syke-kyselyn avulla saadaan työelämän laadun numeraalisen tuloksen lisäksi myös yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mikä sujuu hyvin missäkin yksikössä ja mitä tulisi vielä kehittää, jotta henkilöstö voi hyvin.

– Työelämän laadun kokemusta ovat voineet viime aikoina heikentää hyvinvointialueille kohdistetut kovat säästöpaineet ja epävarmuus tulevasta. Keskimäärin esimerkiksi lähijohtaminen ja työyhteisöjen yhteishenki koetaan hyväksi, mutta ongelmia koetaan olevan prosessien toimivuudessa ja työpaikan ongelmiin puuttumisessa, Antikainen summaa.

Tulosten perusteella Keusotessa kohdistetaan kehittämisen tukea tarpeen mukaan ja kannustetaan työyhteisöjä ja esihenkilöitä tutkimaan avoimin mielin vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan sekä etsimään niille juurisyitä.