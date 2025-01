Progressiivisen rockin sydämestä uusi painos

Tapani Baggelta uusi rikosnovellikokoelma 27.1.2025 16:13:52 EET | Tiedote

Tapani Baggen rikosnovellikokoelma Savunsininen juna on julkaistu Aviadorin kustantamana. Tapani Baggen rikosnovellit kertovat usein ihmisistä, joille laittomuudet ovat arkista työtä – niin konnista kuin poliiseistakin. Toisinaan näkökulma on rikoksen uhrissa, joka ei suostu pelkäksi uhriksi. Mukana on myös historiallista jännitystä Villissä lännessä sekä 1600-luvun ja jatkosodan ajan Suomessa. Tarinoiden pyörteissä kohtaamme tuttuja hahmoja Baggen Hämeenlinna Noir ja Elviira Noir -dekkarisarjoista sekä FinnWestistä, jota Bagge nuoruudessaan kirjoitti. Tietysti tapaamme myös Väinö Mujusen, tällä kertaa kenttäpostin tarkastajana ja päämajan tiedusteluosaston luutnanttina. Savunsininen juna on Tapani Baggen neljäs rikosnovellikokoelma. Kaikkiaan Bagge on julkaissut yli 150 kirjaa, joista noin 60 aikuisille. Rikosromaaneja hänellä on tilillään kolmisenkymmentä. BAGGE, TAPANI : Savunsininen juna 150 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813274 Ilmestymisaika: Tammikuu 2025 Arvostelukappa