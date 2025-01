Ilmaisnäytöksissä viime vuoden parhaita eurooppalaisia elokuvia

Vuoden 2025 LUX-elokuvapalkinnosta kilpailee viisi elokuvaa. Ehdokkaiksi on valittu tuoreita eurooppalaisia elokuvia, jotka lisäävät tietoisuutta ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä. Ne kuvastavat samalla eurooppalaisen elokuvan kauneutta ja monimuotoisuutta. Elokuvapalkinnon voittajan valitsevat eurooppalaiset katsojat yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Vuoden 2025 finalistielokuvat

ANIMAL

Ohjaus: Sophia Exarchou

Kreikka, Itävalta, Romania, Kypros, Bulgaria | 116 min | 2023 | Draama

Lomasaaren all-inclusive -hotellin ohjaajat valmistautuvat kiireiseen matkailusesonkiin Kreikan kuuman auringon alla. Kesän edetessä ja työpaineen lisääntyessä yöt muuttuvat väkivaltaisiksi ja ongelmat paljastuvat pimeydessä. Show’n täytyy kuitenkin jatkua kun valot syttyvät uudelleen...

DAHOMEY

Ohjaus: Mati Diop

Ranska, Senegal, Benin | 67 min | 2024 | Dokumentti

On marraskuu 2021. Dahomeyn kuningaskunnan 26 kuninkaallista aarretta lähetetään Pariisista takaisin kotimaahansa, nykyiseen Beninin tasavaltaan. Ranskalaiset siirtomaajoukot ryöstivät nämä ja tuhansia muita taide-esineitä vuonna 1892. Miten suhtautua patsaiden kotiinpaluuseen maassa, jonka on täytynyt jatkaa eteenpäin? Abomey-Calavin yliopiston opiskelijat väittelevät aiheesta kiivaasti.

FLOW (näytökset Suomessa vahvistuvat myöhemmin)

Ohjaus: Gints Zibalodis

Latvia, Ranska, Belgia | 85 min | 2024 | Animaatio

Maailmanloppu näyttää lähestyvän, ja ihmisen läsnäolosta näkyy vain jäänteitä. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin, ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat läpi mystisten, tulvan peittämien maisemien ja kohtaavat haasteita ja vaaroja sopeutuessaan uuteen maailmaan.

INTERCEPTED

Ohjaus: Oksana Karpovych

Kanada, Ranska, Ukraina | 95 min | 2024 | Dokumentti

Mikä ajaa ihmisiä, jotka tulevat maahasi sotimaan? Näemme ukrainalaisia kyliä, kaupunkeja, taloja ja moottoriteitä, jotka on vapautettu Venäjän miehityksestä. Kuulemme vuonna 2022 Ukrainan salaisen palvelun sieppaamien venäläisten sotilaiden puhelinkeskusteluja heidän perheidensä kanssa. On vaikea päättää, kumpi on musertavampaa: sotilaiden tunnustukset ukrainalaisten siviilien ja sotavankien raiskauksista, ryöstämisestä ja raa'asta kidutuksesta vai ”kotimaasta” kuuluvat (pääasiassa) naisäänet, jotka kertovat sovinismista ja vihasta, disinformaatiosta sekä skitsofreenisesta propagandasta.

JULIE KEEPS QUIET

Ohjaus: Leonardo van Dijl

Belgia, Ruotsi | 100 min | 2024 | Draama

Julie on huippuluokan tenniskoulun tähtipelaaja, jonka elämä pyörii hänen rakastamansa pelin ympärillä. Kun hänen valmentajansa joutuu tutkinnan kohteeksi ja erotetaan äkillisesti, kaikkia seuran pelaajia kannustetaan puhumaan. Mutta Julie päättää olla hiljaa...

LUX Film Days 2025 -elokuvanäytökset

Viisi finalistielokuvaa näytetään ilmaiseksi helmi-maaliskuussa kolmessa elokuvateatterissa ympäri Suomea: Kino Reginassa Helsingissä 10.–11.2.2025, Arthouse Cinema Niagarassa Tampereella 10.–19.2.2025 ja Kino Killassa Turussa 6.2.-6.3.2025. Elokuvat on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Ilmaisliput elokuviin voi lunastaa ennakkoon elokuvateatterien verkkokaupasta tai lippukassalta. Lisätiedot elokuvateattereiden nettisivuilta.

Helsinki: Kino Regina - kinoregina.fi

Tampere: Arthouse Cinema Niagara - arthousecinemaniagara.fi

Turku: Kino Kilta - kinokilta.fi

Katso ja arvioi

Katsojat voivat arvioida elokuvia luxaward.eu -sivustolla antamalla niille tähtiä. Katsojat valitsevat voittajaelokuvan yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa siten, että molempien arvioilla on 50 %:n painoarvo. Arviointi päättyy 7.4.2025, ja voittajaelokuva julkistetaan 29.4.2025 Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Elokuvia arvioineet katsojat osallistuvat myös arvontaan arvioimalla elokuvat ennen 8.3.2025. Arvonnassa voi voittaa esimerkiksi matkan Euroopan parlamentissa pidettävään palkintojenjakoseremoniaan.

Taustatietoa

LUX-yleisöpalkinnon myöntävät Euroopan parlamentti ja European Film Academy yhteistyössä Euroopan komission ja Europa Cinemas -verkoston kanssa.

Euroopan parlamentti perusti LUX-elokuvapalkinnon vuonna 2007. Parlamentin tavoitteena on palkinnon avulla tukea eurooppalaisten elokuvien tuotantoa ja levitystä. LUX-palkitut elokuvat käsittelevät kulttuurista monimuotoisuutta sekä yhteiskunnallisia aiheita, kuten ihmisarvoa, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, osallisuutta, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta.

Kino Regina on toiminut LUX-finalistielokuvien esityspaikkana vuodesta 2019.

Lisätietoa

LUX-yleisöpalkinnon sivusto

LUX-arviointialusta