EVAn Skenaariot: Trumpin diilien onnistuminen, uusi finanssikriisi vai maailmanlaajuinen sota?

Maailmanpolitiikan ja globaalin talouden horisontissa on turbulenssia, mutta myös mahdollisuuksia. Maailmanjärjestyksen muutoksen nopeus ja luonne ratkaisevat, kuinka vakaaseen ja yhteistyöhön perustuvaan tulevaisuuteen olemme matkalla. EVAn neljä skenaariota vuosille 2025–2035 ovat:

Diilien peli : Trumpin diilit onnistuvat, ja tulitauko Ukrainaan syntyy nopeasti. Kauppasodat vältetään kahdenvälisillä sopimuksilla, diileillä, joihin sisältyy talouden lisäksi turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksiä. Tuottavuuskasvu on nopeaa Yhdysvalloissa ja EU hyötyy talouden imusta. Kiinan kehitys yskii. Suomi hyötyy Yhdysvaltojen imusta ja löytää uusia vientimarkkinoita.





EVAn skenaariot tarjoavat työkalun tarkastella maailmaa neljästä erilaisesta näkökulmasta. Vaikka tulevaisuuden tapahtumia ei voi ennustaa, skenaariot auttavat valmistautumaan äkillisiin kriiseihin ja tunnistamaan mahdollisuuksia. Suomen on panostettava innovaatioihin, koulutukseen ja strategiseen yhteistyöhön, jotta se voi menestyä kaikissa skenaarioissa. Suomen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin se pystyy sopeutumaan muutoksiin, tarttumaan tilaisuuksiin ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Skenaariot on laadittu yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijoiden ja eri alojen johtavien toimijoiden kanssa. Hankkeen on rahoittanut Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) säätiö.

Skenaariohankkeen ohjauksesta on vastannut EVAn johtaja Emilia Kullas sekä ohjausryhmä, johon kuuluivat EVAn valtuuskunnan jäsenet Elina Björklund,

Johanna Lamminen, Veli-Matti Mattila ja Risto Murto sekä Aki Kangasharju Etlasta.

Skenaarioiden työstössä on avustanut skenaarioryhmä, johon ovat kuuluneet Mauri Kotamäki (Finnvera), Sanna Kurronen (Suomen pankki), Tero Kuusi (ETLA), Sami Pakarinen (EK), Jussi Pyykkönen (PTCServices), Lauri Tähtinen (Americas Outlook), Antti Törmänen (Antler) ja Päivi Puonti (ETLA), joka on laatinut skenaarioihin pohjautuvat arviot talouskasvun kehityksestä. Jäsenet ovat osallistuneet skenaariotyöpajoihin asiantuntijoina, eivät taustatahojensa edustajina. Lisäksi EVA on kuullut hankkeen puitteissa lukuisia muita eri alojen asiantuntijoita.

Projektin suunnittelusta, skenaariometodien soveltamisesta ja skenaarioiden kirjoittamisesta ovat vastanneet EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja EVAn projektitutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Pekka Väisänen. Raportin on toimittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.



