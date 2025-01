​​Vuoden 2025 Ruiskuvalaja on Eino Korhonen Oy Porvoosta​

Vuoden 2025 ruiskuvalaja on virallisesti perustettu vuonna 1978, mutta sen juuret ulottuvat yli 50 vuoden taakse Porvooseen. Olemme valinneet huomionosoituksen saajaksi toisen polven muoviyritys Eino Korhonen Oy:n eli EKOY:n.

Perusteina hienon historian lisäksi on yrityksen vastuullinen ja kestävä ruiskuvalu. Muun muassa Porvoon tehtaalla toteutetut energian talteenottoratkaisut ovat aitoa edelläkävijyyttä. Eino Korhonen Oy on aina ollut avoin koulutuksen ja uuden kehittämisessä. Muun muassa työnopastuksessa hyödynnetään paljon audiovisuaalisuutta. Pitkälle viedyssä ja yhä edistyvässä automaatiossa ja robotiikassa on paljon yrityksen omaa kehitystyötä. Kaikkia hienouksia ei tietenkään voi avata julkisesti, mutta kuvataan näin, että yritys pystyy itse ratkomaan mutkitta ja helposti asiakastarpeet, rohkaisee henkilöstöään olemaan innovatiivinen ja luottamus ihmisiin on vahva kautta koko toimitusketjun, molempiin suuntiin. Vahvuuksillaan tämä perheyritys on selvinnyt ja mennyt eteenpäin monenlaisista historian ajoista.

Mitä syvemmin raati mietti palkintokandidaatteja, sen selkeämmältä tämän vuotinen valinta lopulta tuntui. Ja vielä jäi kasvamaan paljon hyviä kotimaisia ruiskuvalutekijöitä myös tuleviin tunnustuksiin. Tunnustuksen myötä toivotamme koko Eino Korhonen Oy:n konsernin väelle kaikkea hyvää ja yritykselle vielä kymmeniä hyvän tekemisen vuosia. Niitä me Suomessa kaikki nimittäin todellakin tarvitsemme. Kuten tarvitsemme laadukkaita kotimaisia ruiskuvalutuotteita.

Lisätietoja:

Vesa Kärhä, 040 559 7557. vesa.karha@plastics.fi

www.plastics.fi