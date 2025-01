Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.

Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita sekä maaoikeusasioita. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asiamäärältään Suomen suurin sekä tuomiopiirin asukasmäärältä ja henkilöstömäärältään Suomen toiseksi suurin tuomioistuin.

Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Haastemiesten asiakaspalvelupiste sijaitsee lisäksi Järvenpäässä. Käräjäoikeuden visiona on tuottaa laadukasta oikeusturvaa sujuvasti. Asiakkaita palvelee ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategisina tavoitteinamme on taata sujuva käsittely, erikoistua riittävässä määrin, panostaa asiakaspalveluun sekä varmistaa, että avoimuus ja julkisuus toteutuvat.

Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.

Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 10576.