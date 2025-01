Kestävä ratkaisu muovien kierrätykseen

PlastECo Oy, Lahdessa toimiva muovin kemialliseen kierrätykseen erikoistunut yritys, on saanut merkittävän sijoituksen sveitsiläiseltä enespa technologies ag yhtiöltä. Sijoitus mahdollistaa laitoksen rakentamisen Lahden Kujalan teollisuusalueelle. PlastEco on vastaavasti kasvattanut osakepääomaansa. Hankkeen muita rahoittajia ovat Finnvera ja Helmi säästöpankki Lahti. ELY keskus on myöntänyt hankkeelle merkittävän investointiavustuksen.

Enespan kehittämä ja rakentama muovin kemiallisen kierrätyksen laitos on testattu Saksan tehtaalla ja on matkalla Suomeen. Tuotannon on tarkoitus alkaa huhtikuussa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on rakentaa lisää laitoksia vuosittain ja laajentaa olemassa olevaa kapasiteettia.