Uuden vuoden näkymiä Pirkanmaan liitossa ja Pirkanmaalla

Uusi kalenterivuosi on kierähtänyt käyntiin, joten muutama sana on paikallaan siitä, miltä se Pirkanmaan liiton ja maakunnan kannalta näyttää.

Kuluneiden kahden vuoden aikana on Pirkanmaan liitossa tehty paljon työtä vakaan toiminnan pohjan rakentamiseksi, ja nyt tuo työ jo tuntuu ja näkyy. Valtuuston hyväksymä organisaatiostrategia on tuore, mutta kun ympäröivä maailma toisaalta on jatkuvassa ravistuksessa, voisi päivittämisen tarpeita alkaa jo ilmetä. Vielä näin ei ole käynyt: strategiamme tarjoaa edelleen oikein sopivan kehyksen toiminnan vuosittaiselle suunnittelulle.

Jo strategian yläotsikko Tehtävänä täydellinen maakunta varmistaa sen, että tekemistä riittää työpöydillä edelleen. Kansainvälisyys vahvistuu arjessamme kaiken aikaa, ja otsikko toimii englanniksi jopa melkein suomea paremmin. Sana täydellinen on nimittäin tärkeää ymmärtää oikein: complete ennemmin kuin perfect. Vaikka jälkimmäistäkin kohti täytyy tietysti aina kaikessa tekemisessä kurkottaa.

Alkava toimintavuosi täyttää työpöytiä liiton lakisääteisissä tehtävissä. Maakuntaohjelmatyö on jo käynnistynyt, ja maakunnan kehityksen yhteistä käsikirjoitusta laaditaan eurooppalaisittain mielenkiintoisessa vaiheessa. Uusi parlamentti ja komissio piirtävät vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa parhaillaan Euroopan yhteisöille suuntaviivoja tulevaisuuteen. Maakuntaohjelmaa laadittaessa Pirkanmaata heijastetaan ensi vuonna juuri tätä työtä vasten: mitä kaikkea pirkanmaalaista Eurooppa tarvitsee lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä? Mitä meillä on maailmalle annettavaa? Miten tuomme sen tehokkaasti esiin?

Toisaalta kysymme tietenkin myös sitä, miten Pirkanmaa onnistuisi kotiuttamaan Euroopasta ja Brysselistä mahdollisimman paljon menestyksen rakennusaineita – sekä aineellisia että aineettomia – oman kestävän kasvunsa tueksi. Rahoittavan viranomaisen roolissa Pirkanmaan liitollakin on erityisen paljon jännitettävää siinä, miten jaettavalle rahoitukselle ylipäänsä käy. Koheesiopolitiikka on kuulopuheiden perusteella varsinaisen mullistuksen kohteena Euroopan unionin monivuotista rahoituskehystä laadittaessa. Toivottavasti meillä on tarjota kehittämisen kiihdyttämiseksi hiukan muutakin kuin lämmintä kättä.

Toisen lakisääteisen tehtävämme maakuntakaavoituksen tekijät ovat hekin kiireisiä edelleen. Meneillään oleva vaihemaakuntakaavatyö lähestyy loppuaan, ja uusi teema odottaa avaamistaan. Kasvumaakunnan alueelle ei enää ole aivan yksinkertaista sovittaa uusia toimintoja, vaikka monenlaisia tarpeita olisi. Osa näistä tarpeista on tärkeydessään omaa maakuntaamme suurempiakin. Uudistuva teollisuus tarvitsee läntisessä vienti-Suomessa uudenlaisia sijoittumispaikkoja, ja tähän tarpeeseen vastaamme seuraavalla vaihemaakuntakaavalla.

Lakisääteisten tehtävien ohella olemme halunneet toimia pöydän kattajina monelle muulle tähdelliselle tekemiselle. Tulevaisuustyö ja sen osina mm. maakunnallinen väestöennuste ja osaamistarpeiden ennakointi ovat kauan sitten tunnistettuja aiheita, joihin on nyt pystytty tarttumaan. Samaan kokonaisuuteen liittyy myös aiempaa tarkempi käsitys panostuksista pirkanmaalaiseen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin. Kokonaisturvallisuuden kehittäminen ja turvallisuusliiketoimintojen edistäminen olisivat nekin ihan oman epistolansa arvoinen aihe. Tässä maailman ajassa työ ei tekemällä lopu.

Paljon siis tapahtuu kaiken aikaa sekä talossa että ympärillä. Osin turbulentista toimintaympäristöstä huolimatta katson toiveikkaana alkavaan toimintavuoteen. Lentomme vakauttamiseksi on kaikki mahdollinen tehty.