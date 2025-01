Kutsu medialle: Kevään aikana Varha-sovelluksen palveluvalikoima kasvaa merkittävästi

Varha-sovellus avautui lokakuussa 2024 ja loppusyksyn aikana sovelluksessa on avautunut muutamia palveluja. Kevään 2025 aikana sovelluksen digipalveluvalikoima laajenee voimakkaasti, kun sovelluksessa on avautunut mm. Varhan sote-keskusten ja Tyks Laboratorioiden chatit. Esittelemme Varha-sovellusta ja siellä avautuvia palveluja medialle suunnatussa infotilaisuudessa. Paikan päällä on mahdollista myös testata käyttöön tulevaa älykästä oirearviota.

Aika: maanantai 3.2. klo 10–11

Paikka: Hyvinvointialueen hallinto, Kärsämäentie 11, 3 krs. (Isokari)

Mediatilaisuuden ohjelma:

Varhan tavoite digitaalisuudessa, järjestämisjohtaja Antti Parpo

Varha-sovelluksen ensimmäiset kuukaudet ja kevään 2025 avautuvat uudet palvelut, ohjelmajohtaja Tapio Järvenpää ja erikoislääkäri Rita Arjonen

ja erikoislääkäri Terveyskeskuksen palvelut ottavat ensiaskeleitaan Varha-sovelluksessa, yliopistollisen sote-keskuksen johtaja Susanna Laivoranta-Nyman

Suun terveydenhuollon kokemukset ja tavoitteet Varha-sovellukselle, suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström





Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 31.1.2025 mennessä ja lisätiedot :

Katja Heinämäki, Varhan viestintäpalvelut, p. 044 907 3650 tai katja.heinamaki@varha.fi