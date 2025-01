Pellon Alkon myymälä muuttaa Pellon S-marketin kanssa samaan liikekiinteistöön osoitteeseen Burmanintie 1. Nykyinen myymälä on auki lauantaihin 8. helmikuuta klo 18 saakka ja uusi myymälä avataan torstaina 13. helmikuuta klo 10. Lähimmät palvelevat Alkot löytyvät remontin aikana Ylitorniolta, Kolarista ja Rovaniemeltä.

”On kyllä soma ko pääsemä muuthaan uutheen myymälhään ja saama toimivammat tilat. Ja rohki mukava ko uus paikka on yhtä lähelä päätietä, niin meät hoksaa jatkossaki helposti”, myymälän palvelupäällikkö Katja Friman sanoo.

Myymälän valikoima noudattelee yhtä lailla paikallisten toiveita rajajoen molemmin puolin kuin myös matkailijoiden mieltymyksiä.

”Pellon myymälässä on asiakaslähtönen valikoima, jossa olema kokkeihleet huomioija niin tähän ohikulkumatkala pysähtyvät, tunturhiin matkala olevat ja tietekki meän oman kylän väen Väylän molemmilta puolin. Jatkossaki löyvättä tutut myyjät, jokka antavat parhaat vinkit ruan ja juoman yhistämisseen. Ja tieten palvelevat ja passaavat asiakhaita lämpimästi hymmyillen suurela syämelä.”

Nollaus-kampanja kannustaa pohtimaan uusia tapoja nollata

Alko rohkaisee suomalaisia pohtimaan, miten kukin voi löytää juuri itselleen sopivan ja hyvinvointia tukevan tavan ladata akkuja – oman tavan nollata. Viime vuosina juomatottumuksissa on tapahtunut muutosta ja yhä useampi haluaa palautua hyvinvointiaan vaalien. Alkoholittomuuteen suhtaudutaan uteliaasti ja omia kulutustottumuksia kyseenalaistetaan. Nollaus-kampanja näkyy myös Pellon myymälässä.

Katja Frimanin mukaan Alko haluaa uudistaa nollaamisen ajattelua tähän päivään.

”Nollaamisseen saattaa helposti liittyä ajatus runssaastaki alkoholinkäytöstä, mutta nykysten, ko ihmiset halvavat pittää paremmin huolta niin omasta hyvinvoinnista ko unesta, niin nollaamisellekki tullee ihan uusia merkityksiä. Alkoholittomuutheen suhtauvuthaan utelihaasti ja uskallethaan kysseenalastaa ommaa tappaa ja tottumusta käyttää alkoholia. Pysähythään miettimhään miksi itte sitä alkoholia käyttää ja mikäslainen rooli sillä on eri tilantheissa. Alkoholista ei välttämättä haluta luopua kokohnaan, mutta alkoholittomia juomavaihtoehtoja kuitekki valithaan aina vain useammin.”

Alkossa alkoholittomien juomien myynti on selkeässä nousussa.

”Ko alkoholittomat juomat ovat nykysten yhä useammalle tasavertanen vaihtoehto kahvin, teen ja virvoitusjuoman rinnale, niin olema haluhneet niitä meänki valikoimassa ottaa huomihoon. Meilä on nytten noin 20 tuotheen monipuolinen valikoima niitä.”

Verkossa koko valikoima tilattavissa myös Pellon myymälään

Alkon verkkokauppa tarjoaa asiakkaille eri puolilla Suomea mahdollisuuden tutustua Alkon valikoiman kaikkiin tuotteisiin ja tehdä ostoksia silloin, kun itselle sopii. Tilauksen voi tehdä joko Alkon verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa.

”Alkon valikoimassa on tällä hetkelä yli 11 000 tuotetta, niin ettei net kaikki mahu yhteen myymählään. Verkkokaupassa voipi kätevästi selata koko valikoimaa, tehä tuotehakuja ja tutustua tarkemmasti yksittäisseen tuotheesseen ja sielä pääsee näkehmään tuottheitten myymäläsaatavuuen koko maassa.”

”Pienelä ennakkosuunitelmala voit tutustua koko valikoihmaan ja tehjä tillauksen. Pellonki myymälästä tuotheet on nouvettavissa noin viikon sisälä tillauksesta. Niin meän verkkosivuila ko sovelluksessa on apuna myös meän aspan chatti, jossa apuna on oikea ihminen, jos sie halvat apua.”