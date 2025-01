Fingrid on toimittanut Suomen tarjousalueen suojausmahdollisuuksia koskevan selvityksen Energiavirastolle

EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER velvoitti syksyllä 2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt muiden kuin pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteiden käyttöönottamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi.

Fingrid toimitti 22.12.2023 Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksensa. Fingridin ehdottama ratkaisu perustuu siirtokapasiteetin käytön tehostamiseen, rajasiirtokapasiteetin lisäämiseen sekä Suomen sisäisiin verkkoinvestointeihin, jotka edistävät sekä fyysisten sähkömarkkinoiden että sähkön finanssimarkkinoiden toimivuutta. Fingrid ei ehdottanut suoraa tukien kohdistamista yksittäisille sähkön finanssituotteille ACERin päätöksessä suositellulla tavalla markkinoilla tapahtuvien muutosten ja markkinaehtoisen kehityksen vuoksi.

Energiavirasto vahvisti 18.6.2024 tekemällään päätöksellä Fingridin ehdotuksen sähkön tukkumarkkinoiden toiminnan tukemista koskevasta järjestelystä. Lisäksi Energiavirasto velvoitti päätöksessään Fingridin toimittamaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta selvityksen ehdotetun järjestelyn käyttöönoton etenemisestä sisältäen arvion suojausmahdollisuuksien kehityksestä Suomessa sekä järjestelyn oletetuista vaikutuksista suojausmahdollisuuksiin muuttuneessa markkinatilanteessa.

Fingrid on laatinut selvityksen edellä mainitun Energiaviraston asettaman velvoitteen täyttämiseksi ja toimittanut sen Energiavirastolle 18.12.2024. Selvityksessä on kuvattu Fingridin ehdotuksen mukaiset fyysisten sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden eteneminen sekä odotetut vaikutukset suojausmahdollisuuksien kehittymiseen. Lisäksi selvityksessä on arvioitu suojausmahdollisuuksien kehitystä Suomessa Fingridin syksyllä 2024 toteuttamien sidosryhmähaastattelujen perusteella. Selvityksen perusteella Fingridin puuttumiselle sähkön finanssimarkkinoiden toimintaan ei nähty välitöntä tarvetta.

Linkki Energiaviraston päätökseen: Päätös Fingrid Oyj:n ehdotuksesta komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevien suuntaviivojen 30 artiklan 6 kohdan mukaisiksi järjestelyiksi sähkön tukkumarkkinoiden toiminnan tukemiseksi

Linkki Fingridin selvitykseen: Selvitys Fingrid Oyj:n ja Kraftnät Åland Ab:n ehdottaman komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevien suuntaviivojen 30 artiklan 6 kohdan mukaisen järjestelyn käyttöönoton etenemisestä, sisältäen arvion suojausmahdollisuuksien kehityksestä FI tarjousalueella sekä järjestelyn oletetuista vaikutuksista suojausmahdollisuuksiin muuttuneessa markkinatilanteessa

Lisätietoja:

Petteri Pakalén, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi