Kokoomuksen Kopra: Rantarakentamisen helpottaminen on hallitukselta tietoinen ratkaisu – 15 metrin hihasta vedetyt viheralueet eivät jyrää lakia

"Uuden rakentamislain myötä yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus rakentaa esimerkiksi saunarakennus mökkirantaan. Samalla kunnilta poistuu mahdollisuus kieltää rantarakentaminen rakennusjärjestyksen perusteella. Normihierarkian mukaisesti rakentajan on ensisijaisesti noudatettava lakia, minkä jälkeen tulevat kaavamääräykset ja sitten vasta kuntien rakennusjärjestys. Tämä on varmasti tiedossa myös kuntien rakennusvalvonnassa", Kopra jatkaa.

Useat kunnat, kuten Lappeenranta, Puumala ja Parainen pyrkivät kuitenkin kiertämään lain rantarakentamista helpottavaa osiota rakennusjärjestystään muuttamalla.

”Eduskunta on tietoisesti päättänyt helpottaa rantarakentamista. Lain toteutumisen estäminen erinäisin vippaskonstein, kuten ”hihasta vedettyjen” 15 metrin suojakaistaleiden avulla, aiheuttaa ainoastaan hämmennystä ja viivästyksiä rakentajille. Haluammeko todella antaa tällaisen viestin uusia hankkeita suunnitteleville omakotitaloasujille ja mökkiläisille?”, Kopra jatkaa.

Kopra korostaa, että rantarakentamisesta ei tule villiä länttä, jossa määräyksiä ei pitäisi noudattaa.

”Jatkossakin kaikkien rakennusten, myös alle 30m2 talousrakennusten, rakentaminen edellyttää sitä, että tontilla on rakennusoikeutta ja että kaavamääräyksiä noudatetaan. Myös rakenteiden ja paloturvallisuuden on oltava määräysten mukaiset. Lakia pitää noudattaa myös jäte- ja hulevesien osalta. Kukaan ei halua pilata kaunista suomalaista luontoa. Lakimuutoksella lisätään kansalaisten vapautta päättää itse siitä, mitä ja mihin omalla tontilla saa rakentaa”, Kopra päättää.