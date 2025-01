MEDIAKUTSU: Kalevi Sorsa -säätiön Veroareena 7.2.2025 – mitä tutkimus sanoo verotuksen ja kasvun suhteesta?

Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostilla (lauri.finer@sorsafoundation.fi). Esitelmien lisäksi ohjelma sisältää debatteja ajankohtaisista aiheista (koko ohjelma on viestin lopussa). Tilaisuus myös striimataan.

Pääpuhujina ovat professori Sebastian Gechert (Chemnitzin teknillinen yliopisto), OECD:n yritys- ja kansainvälisen verotuksen yksikön johtaja Pierce O'Reilly ja Eurodadin verovaikuttamisen päällikkö Tove Maria Ryding. Luvassa myös suomalaisten asiantuntijoiden kommentteja ja päättäjien debatti.

Gechert käsittelee puheenvuorossaan verotuksen ja kasvun suhdetta tunnetun yritys- ja osinkoverotusta koskevan tutkimuksensa pohjalta. O’Reilly tarkastee aihetta OECD:n kannalta. Ryding käsittelee puheenvuorossaan YK:n kasvanutta roolia kansainvälisessä verotuksessa ja sen vaikutuksia Suomen sekä Pohjoismaiden kannalta.

Tilaisuuden juontaa toimittaja Jari Hanska. Tapahtuman verkkosivut löytyvät täältä.

Veroareenan ohjelma 7.2.2025:

9.00 Kahvit (lämpiössä Maijansalin vasemmalla puolella)

9.30 Tilaisuuden avaus

Osio I: Verotus ja kasvu

9.35 Relationship of taxation and growth. Professor Sebastian Gechert, Chemnitz University of Technology

10.10 Commentary remarks from perspectives of the OECD and Finnish research followed by Q&A. Head of the Business and International Taxes Unit Pierce O’Reilly, Tax Policy and Statistics Division, OECD Centre for Tax Policy and Administration. Associate Research Professor Tuomas Matikka, VATT Institute for Economic Research.

11.20 Millainen talouskasvu on ekologisesti kestävää? Ekonomisti Jussi Ahokas, BIOS-tutkimusyksikkö.

11.35 Kommenttipuheenvuoro ja yleisökysymykset: kasvun ja ekologisen kestävyyden suhde. Johtava asiantuntija Saara Tamminen, valtioneuvoston kanslia (hallituksen Kasvutyöryhmän sihteeri).

12.00 Lounas (omakustanteinen)

Osio 2: Kansainvälinen verotus murroksessa (osio järjestetty yhteistyössä Foundation for Progressive European Studiesin kanssa)

13.00 The international tax policy players and the increasing role of the United Nations – what are the impacts and opportunities for the Nordics? Tax policy and advocacy manager Tove Maria Ryding, European Network on Debt and Development (Eurodad).

13.30 Commentary remarks from perspective of Finnish Ministry of Finance followed by Q&A. Senior specialist Anna Lehtimäki, Ministry of Finance International Tax Affairs Unit.

14.00 Uuden raportin esittely: Pääomatulojen verotus Euroopassa – tarvitaanko uusi minimivero? Toiminnanjohtaja Lauri Finér, Kalevi Sorsa -säätiö. Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, veroasiantuntija Niko Pankka. SAK.

14.20 Kommenttipuheenvuoro ja yleisökysymykset. Senior Fellow Timo Viherkenttä, Aalto-yliopisto.

14.45 Kahvit (lämpiössä Maijansalin vasemmalla puolella)

Osio 3: Verodebatit

15.15–16.25 Verodebatit ja yleisökeskustelu

Debatti 1. Miten veropolitiikalla tulisi hillitä varallisuuden keskittymistä superrikkaille?

Ennen keskustelua kuullaan EU Tax Observatoryn johtajan Quentin Parrinellon videoalustus globaalista superrikkaiden vähimmäisverosta.

Anita Isomaa , verojohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

, verojohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tom-Henrik Sirviö, ekonomisti, STTK.

Debatti 2. Verotus ja kasvu sekä muut veropoliitikan ajankohtaiset aiheet

Joona Räsänen, kansanedustaja, verojaoston jäsen (SDP).

Ville Valkonen, kansanedustaja, verojaoston puheenjohtaja (kokoomus).

16.25–16.30 Tilaisuuden yhteenveto

Lisätietoja:

Lauri Finér

toiminnanjohtaja

Kalevi Sorsa -säätiö

Puh: 0415012317

lauri.finer@sorsafoundation.fi