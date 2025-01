KUTSU | Uusi tietokirja näyttää, miten Suomesta tuli yksi maailman parhaista maista

Vuosituhannen vaihteesta on nyt 25 vuotta. Miten Suomi on muuttunut tuona aikana, onko menty parempaan vai huonompaan suuntaan? Julkisuudessa käydyn keskustelun valossa muutos on ilman muuta ollut huonompaan, mutta mitä tilastot ja kyselyt kertovat? Vastaus saattaa yllättää: useimmat historialliset ja vertailevat mittarit kertovat myönteisestä muutoksesta suomalaisten elämässä, toteaa sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

Saari on toimittanut uuden teoksen Hyviä uutisia Suomesta – Menestyvän yhteiskunnan tilannekuva, joka tarjoaa kattavan kuvauksen suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 2000-luvun alusta 2020-luvun alkuun. Teoksen 27 kirjoittajaa ovat suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen asiantuntijoita, jotka edustavat talous-, yhteiskunta- ja terveystieteitä.

"Monella tapaa Suomi on ollut maailman maiden joukossa lähimpänä maanpäällistä taivasta", Saari sanoo.

Teos muistuttaa suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista elämänlaadun, terveyden, turvallisuuden ja luottamuksen näkökulmasta. Samalla se tarkastelee työmarkkinoiden, kansantalouden ja hyvinvointivaltion tilaa. Kirja tuo esiin myös suomalaisen yhteiskunnan haasteet, mutta osoittaa, että ne ovat usein sidoksissa vahvuuksiin.

Erityisesti lasten ja nuorten, naisten, työelämän ja ikääntyneiden asema on kehittynyt myönteisesti. Positiivisia kehityskulkuja löytyy myös esimerkiksi tilastoinnin tarkkuudessa, saastumisen vähentymisessä, Suomen EU-jäsenyydessä ja turvallisuustilanteessa.

Kirjan kirjoittajiin kuuluu myös työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren johtaja ja Turun yliopiston taloustieteen osa-aikainen professori Mika Maliranta.

"Keskeistä olisi muuttaa ajattelua pari piirua myönteisempään suuntaan sekä tutkimuksessa, politiikassa että mediassa. Monet asiat kehittyvät myönteisesti sekä historiallisesti että vertailevasti", Saari sanoo.

Kirja on tarkoitettu kaikille Suomen tilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille, mutta erityisesti niille, jotka kokevat suomalaisen yhteiskunnan taantuneen tai jotka haluavat löytää myönteisiä näkökulmia ja polkuja eteenpäin. Teos soveltuu myös oppikirjaksi korkeakouluihin.

Juho Saari (toim.) Hyviä uutisia Suomesta – Menestyvän yhteiskunnan tilannekuva. Vastapaino 2025, 427 s.

