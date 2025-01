Vuoden 2024 Naantalin Master -matkailutunnustus jaettiin kahdelle taholle; Kulttuuritalo yhdistys ry:lle ja kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpäälle

Vuoden 2024 Naantalin Master -matkailutunnustuksen saaja on Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Tunnustuksen vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Leena Salo.

Vuonna 2005 perustettu Kulttuuritaloyhdistys pyrkii toiminnallaan elävöittämään Naantalin ja sen vanhan kaupungin sekä siihen liitetyn saaristo-Naantalin kulttuurielämää. Tarkoituksena on vaalia saaristo-Naantalin paikallisidentiteettiä ja -kulttuuria yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys haluaa saada aikaan kulttuurillista toimintaa erilaisissa yhteyksissä ja olla mukana kehittämässä Naantaliin omaleimaista kulttuuritapahtumatoimintaa.

Lisäksi yhdistys haluaa edistää sekä asukkaiden omaehtoista kulttuuriharrastamista että tarjota naantalilaisille ja vierailijoille laadukkaita kulttuurielämyksiä.

Yhdistyksen tavoitteena on naantalilaisten kulttuurin piirissä toimivien yhdistysten, taiteilijoiden, käsityöläisten, yrittäjien, Naantalin kaupungin, seurakunnan jne. yhteisen kumppanuustoiminnan koordinointi ja kehittäminen.

Yhdistyksen tapahtumia on mm. Tuhkamarkkinat, Kirkkopuisto soi, Trumputtaja, Mannerheiminkadun kirpputorit, Birgitan yö ja Lasten Joulu, jotka ovat kaikki maksuttomia tapahtumia. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia kursseja ja on mukana yhteistyökumppanina lukuisissa tapahtumissa.

Elämäntyön Master luovutettiin Naantalin kaupungin kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpäälle.

Tiinan työhön kuuluu olennaisesti kaupungin saaristo-asiat. Tiinan kokemus ja intohimo saaristoa kohtaan juontaa juurensa jo lapsuudesta, jolloin hän päätti haluavansa asua meren rannalla. Alun perin turkulainen oli työssä Velkuan saaristokunnassa vuodesta 1990, josta viimeiset vuodet Velkuan kunnanjohtajana. Yhteysalus ja oma vene tulivat tuolloin varsin tutuiksi. Hän kehitti kunnan matkailua ja oli mukana mm. saariston rengastien luomisessa, jolloin reitti saatiin kulkemaan myös Velkuan kautta. Paikallisten palvelujen turvaaminen on tärkeää, koska se luo myös matkailulle toimintaedellytykset.

Tiinan sydäntä lähellä on ollut lähiruoka ja varsinkin kotimainen kala, josta hän on vastaanottanut Pro Kala-tunnustuksen sekä Elo-säätiön ruokakulttuuripalkinnon. Hän on vaikuttanut eri hankkeisiin ja tapahtumiin ja ollut mukana synnyttämässä esim. Röölän sadonkorjuutapahtumaa, Lux Gratiaeta ja Naantalin ruokakummeja. Tiina toimii saaristoasiainneuvottelukunnan sihteeristössä ja on näin aktiivisesti mukana saaristolain ja saaristokunta-asioiden edistämisessä myös valtakunnallisesti. Saariston tärkeyttä hän on nostanut esiin ollessaan mukana laatimassa Naantalin kaupunkistrategiaa, elinvoimaohjelmaa ja matkailun masterplania. Saaristolautakunnan, joka tekee erilaisia esityksiä ja hoitaa saariston edunvalvontaa, esittelijän tehtävää hän on hoitanut Naantalissa vuodesta 2009.

Visit Turku Archipelagon panostus saaristomme kansainvälisen brändin luomiseen ja kehittämiseen kannustaa ylläpitämään ja kehittämään pohjoisen saaristomme palveluja entistä paremmin.

Lisätiedot

Tarja Rautiainen,

toimitusjohtaja

Visit Naantali, p. 0407478847

tarja.rautiainen@visitnaantali.com