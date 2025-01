Päivi Kalilainen vastuualuejohtajaksi

Päivi Kalilaisen vahvuutena on erityisesti laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus sekä asiantuntemus lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisesta ja integraation edistämisestä.

- Päivi Kalilaisella on erinomaiset valmiudet tehtävän hoitamiseen. Kalilaisen vahvuuksina erottuivat hänen näkemyksensä ihmisten johtamisesta sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta. Kalilainen hahmottaa toimintaympäristön laajasti ja hänellä on valmiudet perus- ja erityistason yhteistyön vahvistamiseen, valinnan tehnyt hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

Päivi Kalilainen on toiminut Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualuejohtajana vuosina 2023-24. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen ja psykososiaalisen palveluyksikön palvelujohtajana. Kalilainen on muun muassa sosiaalialan osaamiskeskusten neuvottelukunnan jäsen.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aikuisten sosiaalipalveluiden vastuualuejohtajan virkaan haki 23 henkilöä, joista 17 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Virkaan haastateltiin 6 henkilöä. Virka tuli haettavaksi vuoden vaihteessa tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä. Organisaatiouudistuksessa vastuualueiden määrä vähennettiin neljästä kolmeen.

Lue lisää:

Lasten, nuorten, perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä aikuisten sosiaalipalveluiden vastuualuejohtajan haastatteluihin kuusi hakijaa

https://www.hyvaks.fi/uutiset/lasten-nuorten-perheiden-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-seka-aikuisten-sosiaalipalveluiden

Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualuejohtajien virkoihin 28 hakemusta

https://www.hyvaks.fi/uutiset/sosiaali-ja-terveydenhuollon-vastuualuejohtajien-virkoihin-28-hakemusta

Lisätietoja:

hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073

Terveisin

Keski-Suomen hyvinvointialue

Viestinnän yhteyshenkilö: Tero Manninen, p. 040 707 1508

viestinta(at)hyvaks.fi

www.hyvaks.fi



Hyvinvointi. Terveys. Turvallisuus.



Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue



#hyvaks #hyväarkikaikille