Tekonivelsairaala Coxa on sote-alan hyvämaineisin työnantaja

T-Median toteutti sosiaali- ja terveysalan työnantajamainetutkimuksen marras–joulukuussa 2024. Tutkimuksessa mitattiin Suomessa toimivien sote-organisaatioiden ja alan mainetta alan ammattilaisten keskuudessa.

Tutkimuksessa oli mukana sekä yksityisiä että julkisia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajia. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 131 sote-alan ammattilaista. Tutkimustulosten perusteella sote-alan ammattilaiset suhtautuvan kriittisesti alan maineeseen työnantajana. Kuitenkin joidenkin yksittäisten organisaatioiden maineet arvioidaan hyvälle tasolle ammattilaisten keskuudessa. Näiden joukossa oli myös Coxa.

Coxa on hyvämaineisin

T-Median sote-alan työnantajamainetutkimuksessa selvitettiin alan yleisen työnantajakuvan lisäksi myös alan ammattilaisten mielikuvia yksittäisistä sote-organisaatioista. Tekonivelsairaala Coxa oli tutkituista organisaatioista hyvämaineisin.

"Coxassa suhtaudumme ihmisläheisesti työntekoon. Olemme panostaneet siihen, että meillä on positiivinen ilmapiiri ja töihin on kiva tulla. Joustavat työsuhdemahdollisuudet ja palkkausmallimme mahdollistavat työn ja vapaa-ajan tasapainon, mikä on tärkeää jaksamisen kannalta. Hienoa nähdä, että terveysalan ammattilaiset arvostavat sitä, mitä olemme Coxassa yhdessä saaneet aikaan”, Coxan toimitusjohtaja Raija Tapio sanoo.

Tutkimukseen vastanneet arvioivat Coxan vahvuuksiksi erityisesti työn merkityksellisyyden, mielenkiintoiset työtehtävät sekä työpaikan turvallisuuden ja työsuhteen pitkäaikaisuuden. Myös ilmapiiri, palkkataso ja työpaikan sijainti saivat positiivisia arvioita.

”Tekonivelleikkauksella voidaan parantaa potilaan elämänlaatua huomattavasti ja se tekee jokapäiväisestä työstämme merkityksellistä. Se, että voimme työllämme tarjota jollekin ihmiselle sujuvan ja kivuttoman arjen, on uskomattoman hienoa. Lisäksi meillä huippuporukka, joiden kanssa on ilo tehdä töitä, mikä voisikaan olla sen parempaa”, Raija Tapio tiivistää.

Lue lisää tutkimustuloksista T-Median tiedotteesta: https://t-media.fi/sote-alalla-mielenkiintoiset-tehtavat-ja-tyon-merkityksellisyys-houkuttelevat-toihin-yleisesti-ala-karsii-heikosta-tyonantajamaineesta/