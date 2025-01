Kaarlen palkinnot kirjailija Nilla Kjellsdotterille, tietokirjailija Laura Arffmanille ja suomentaja Sanna Manniselle, Liekinkantaja-palkinto Eeva Kolulle

Pohjanmaalla, Oravaisissa asuvan Nilla Kjellsdotterin Murhia Pohjanmaalla -romaanisarja koukuttaa lukijansa kimuranteilla juonenkäänteillään, sympaattisella päähenkilöllään ja päivänpolttavilla yhteiskunnallisilla aiheilla. Sarja on valloittanut sankan joukon lukijoita paitsi Suomessa, myös Ruotsissa – ja pian myös Tanskassa, Norjassa ja Virossa.

”Nilla Kjellsdotter on ansioitunut Pohjanmaan luonnon ja pohjalaisen maiseman kuvaajana. Dekkareidensa teemoiksi hän valitsee päivänpolttavia yhteiskunnallisia aiheita, kuten naisten ja tyttöjen kohtaama fyysinen ja henkinen väkivalta tai lapsuuden traumojen repivät seuraukset, ja käsittelee niitä monipuolisesti ja kantaaottavasti. Hän näyttäytyy myös taitavana arjen kuvaajana ja psykologisesti tarkkanäköisenä ihmissuhteiden tulkkina, joka on luonut sarjalleen erityisen kiinnostavan ja monitahoisen päähenkilön Mija Wadön”, Gummeruksen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Aleksi Pöyry toteaa.

Laura Arffman on julkaissut kaksi hiihtäjäelämäkertaa. Vuonna 2020 ilmestyneessä Mona-Liisassa Arffman kertoo ystävänsä, maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisen elämästä – ja kuolemasta. Viime syksynä julkaistu Avoin puolestaan paljastaa Krista Pärmäkoskesta, sukupolvensa menestyneimmästä suomalaishiihtäjästä, aiemmin piilossa olleen puolen.

”Taitavasti kirjoitettu elämäkerta vaatii aina kykyä rakentaa sen kohteeseen luja luottamus ja kuvata tämän ajatukset ja tunteet, toiveet ja pelot rohkean rehellisesti ja tarkoin vedoin. Ilmiömäisen Arffmanin käsissä kokonainen elämä iloineen ja murheineen, voittoineen ja tappioineen punoutuu mieleenpainuvaksi ja koskettavaksi lukukokemukseksi. Hänessä yhdistyy syvä lajituntemus ja heittäytyminen perusteelliseen taustatyöhön”, Gummeruksen tietokirjallisuuden ja suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen kuvailee.

Sanna Manninen on tuttu nimi pohjoismaisen kirjallisuuden ystävälle. Gummeruksen kirjailijoista Manninen on viime vuosina keskittynyt Norjan tärkeimmällä kirjallisuuspalkinnolla Bragella palkitun Nina Lykken suomennoksiin.

”Lykke tunnetaan keskiluokan kirpeistä kuvauksista, eikä hän säästele sanan säilää. Säilä viuhuu kuitenkin pehmeästi. Armottomuus ja empatia välittyvät Mannisen ensiluokkaisista suomennoksista, viimeksi teoksessa Emme ole täällä pitämässä hauskaa (Gummerus 2024). Manninen onnistuu kerta toisensa jälkeen tavoittamaan norjalaisen tyylitaiturin humoristisen äänen, eikä hän horju rekisteri- eikä sävyvalinnoissa”, Johanna Laitinen sanoo.

Gummeruksen Liekinkantaja-palkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa. Palkinto myönnetään yksittäisestä teoksesta, jonka myynti ylittää 100 000 kappaletta. Uniikin Liekinkantaja-veistoksen on suunnitellut lasitaiteilija Milla Vaahtera. Ensimmäisen Liekinkantaja-palkinnon saa kirjailija Eeva Kolu, jonka esikoisteos Korkeintaan vähän väsynyt on myynyt reilussa neljässä vuodessa yli 100 000 kappaletta. Teos on tarkka ja avoin summaus uupumuksesta, jota on luonnehdittu erityisesti millenniaalien kohtaloksi.