Näin Oma Hämeen digipalvelut auttoivat kantahämäläisiä vuonna 2024

Tammelan terveyskeskuksen toimintaan muutoksia helmikuussa 30.1.2025 08:44:29 EET | Uutinen

Neuvolan ja perusterveydenhuollon vastaanottopalveluita tarjotaan tammelalaisille pääsääntöisesti Forssan terveyskeskuksessa 17. helmikuuta alkaen. 10.-14. helmikuuta Tammelan terveysaseman toimintoja muutetaan Forssaan. Tällöin sairaanhoitajan vastaanottoaikoja on tarjolla rajatusti, joten kiireettömiä asioita ei kannata hoitaa sinä aikana. Muutoksen jälkeen Tammelan terveysasemalla on rajatusti vastaanottoaikoja, joiden tarvetta seurataan ja arvioidaan helmikuussa käynnistyvän lähipalvelumalli-kokeilun aikana. Lähipalvelun tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä. Ajanvaraus tehdään puhelimitse. Myös neuvolan vastaanotto siirtyy Forssaan 17. helmikuuta. Neuvolapalvelut löytyvät Forssan terveyskeskuksesta, kulku Kujalankadun kautta (osoite: Kujalankatu 3, 2. krs.). Ajanvaraus äitiys- ja lastenneuvolaan soittamalla p. 03 629 6200 maanantai, keskiviikko, torstai klo 8-15 sekä tiistai ja perjantai klo 8-12. Lisäksi asiakkaiden käytössä on neuvola-chat ma, k