Omaa sisältöä Yle Areenaan? Areenassa on striimattu noin 150 yleishyödyllistä tapahtumaa

Yle käynnisti vuonna 2023 pilottihankkeen, jonka aikana kokeiltiin yleishyödyllisten ja julkisten organisaatioiden yhteiskunnallisen sisällön julkaisemista Yle Areenassa. Sisällöt ovat käsitelleet niin tiedettä, yhteiskuntaa, kulttuuria kuin urheiluakin. Nyt pilotista on kehittynyt pysyvä toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Suorana suomalaisilta. Kaikki Suorana suomalaisilta -sisällöt ovat katsottavissa suorana Yle Areenassa tapahtumapäivinä ja tallenteina 30 vuorokautta.

Striimauksen avulla pienemmistä tapahtumista tulee merkittävämpiä

Yle ei markkinoi sisältöjä itse, mutta antaa striimaajille ohjeet siitä, miten Yle Areenan brändiä voi hyödyntää ohjatessaan yleisöjään striimin äärelle. Sisällöt ovat tavoittaneet keskimäärin 2000–7000 katsojaa, ennätykselliset 95 000 katsojaa oli jääkiekkoilija Aleksander Barkovin kansanjuhlalla kesällä 2024.

”Yle on tuttu ja vahva toimija, jolla on laaja yleisökunta. Sen on mahdollista tavoittaa valtava määrä monenlaista ja monenikäistä yleisöä. Yliopiston tapahtumat saavatkin täysin uutta yleisöä heistä, jotka ovat tottuneet selailemaan Yle Areenan ohjelmatarjontaa”, kuvaa suunnittelija Kati Karvonen, joka on ollut mukana toteuttamassa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -sisältöjä Areenaan.

Areena-striimaus on ollut Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminnan valopilkku. Kati Karvonen

Samoilla linjoilla Areenan tavoittavuudesta on myös Suomen Kiipeilyliitto ry:n kilpailukoordinaattori Santeri Turkulainen.

”Katsojapohjan laajentaminen lienee kaikille tärkeä asia. Yle Areenan kautta tavoitamme paljon sellaisiakin katsojia, jotka päätyvät katsomaan kiipeilyä ilman lajitaustaa. Striimauksen avulla pienemmistä tapahtumista tulee myös merkittävämpiä, kun seuraajia on enemmän.”

Pyhtäältä Sotkamoon ja Kangasalta Kotkaan – erilaisia sisältöjä ympäri Suomea



Projektin starttivuonna 2023 Yle Areenassa julkaistiin kaikkiaan 30 sisältöä eri toimijoiden kanssa. Striimauskumppaneista melkein kaikki jatkoivat yhteistyötä myös vuonna 2024.

Hankkeesta vastaava yhteiskunnallisten kumppanuuksien päällikkö Minna Tiihonen Yleltä kertoo, että aktiivisia striimaajia on löytynyt etenkin kotimaisesta tiedeyhteisöstä. Sisältöjä ovat julkaisseet esimerkiksi Jyväskylän, Helsingin ja Tampereen yliopistot, jotka ovat striimanneet laajempaa yleisöä kiinnostavia paneelikeskusteluita ja esitelmiä mm. turvallisuudesta, työelämästä ja terveydestä.

”Areena-striimaus on ollut Tiedettä kaikille -toiminnan näkökulmasta upea juttu”, Jyväskylän yliopiston Kati Karvonen kertoo.

Tiedettä kaikille -toiminnan tavoitteena on laajentaa yliopiston tapahtumien yleisökuntaa ja samalla puhkoa akateemista kuplaa sekä madaltaa osallistumiskynnystä yliopiston järjestämiin tapahtumiin.

”Koska Yle on niin monelle tuttu toimija, olemme saaneet kasvatettua tapahtumiemme striimien ja tallenteiden katsojamääriä merkittävästi. Samalla olemme saaneet uutta yleisöä tapahtumillemme”, Karvonen iloitsee.

Yhteistyö Ylen kanssa on kiihdyttänyt myös tapahtumien kehittämistä järjestäjäpäässä. Karvosen mukaan yliopiston tapahtumien tekniseen tuotantoon on tullut lisää tarkkuutta ja varmuutta pilotin myötä.

Alueellisuuteen on panostettu myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Lähetyksiä saatiin vuonna 2024 kahdeltakymmeneltäkahdelta eri paikkakunnalta: esimerkiksi Kangasalta, Kotkasta, Kouvolasta, Nivalasta, Pyhtäältä ja Sotkamosta.

”Suomi on kesätapahtumien aikaa. Kesätapahtumista ympäri Suomen on lähetetty yhteiskunnallisia keskusteluita liittyen esimerkiksi alueellisuuteen ja turvallisuuteen”, Minna Tiihonen kertoo.

Kiitosta Ylelle sujuvuudesta – ”Julkaisuprosessi on ollut erittäin ketterä ja vaivaton”

Urheilukansa on striimauspilotin kautta päässyt jännittämään muun muassa naisten salibandyn MM-kisoja, koripalloa sekä kiipeilyä eri muodoissaan.

Kiipeilyn SM-Lead Aikuiset 7.9.2024. Kilpailu striimattiin Yle Areenaan, jossa tavoitettiin muitakin kuin lajiaktiiveja. Antti Peltola

”Julkaisuprosessi on ollut erittäin ketterä ja vaivaton. Iso kiitos Ylelle tästä mahdollisuudesta ja tuesta”, Suomen Kiipeilyliiton Santeri Turkulainen kiittelee.

Sujuvuudesta kiitosta antaa myös Kati Karvonen.

”Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja varmasti, esille nousseisiin kysymyksiin on vastattu asiantuntevasti ja nopeasti. Yhteistyö vaatii tapahtumatuottajilta toki teknistä varmuutta ja tarkkuutta sopimukseen liittyvien ehtojen kanssa. Areena-striimaus on ollut Tiedettä kaikille -toiminnan ehdoton valopilkku, niin yleisöjen, tapahtumatuottajien kuin esiintyjienkin näkökulmasta”.

Hae mukaan yleishyödyllisellä sisällöllä!

Mukaan Suorana suomalaisilta -sisältöyhteistyöhön voivat hakea julkiset ja yleishyödylliset organisaatiot, joiden tavoitteena on julkaista Yle Areenassa yhteiskunnallisia tapahtumia, urheilua tai kulttuurisisältöjä. Yle päättää ohjelmien julkaisusta tai julkaisematta jättämisestä aina oman journalistisen harkintansa mukaan. Kaiken sisällön tulee olla Suomen lain, Journalistin ohjeiden ja Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaista.

Yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Ylen yhteistyökumppanin eettisen toimintaohjeen periaatteita ja arvoja.

Hakuajankohtia on tänä vuonna seitsemän, ensimmäisessä vaiheessa hakemusten tulee olla tehtynä 1.3.2025 mennessä.

Lue lisää Suorana suomalaisilta -kokonaisuudesta ja hae mukaan sisällölläsi.

Lue artikkeli Ylen verkkosivuilla.

Tarinoita Ylestä -sarja taustoittaa ja kertoo Ylen monipuolisista osaajista, ohjelmista, kokeiluista ja työarjesta Ylessä. Lue lisää tarinoita Ylestä.