Oma Häme sai 1,2 miljoonan rahoituksen ikäihmisten terveyden edistämishankkeisiin

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut rahoituksen kahteen merkittävään ikäihmisten terveyden edistämishankkeeseen vuosille 2025–2027. Yhteensä 1,2 miljoonan euron rahoituksen myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Toinen hankkeista edistää ikäihmisten aivoterveyttä ja toisessa kehitetään toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa.

Ikä iloiten – Selvästi eteenpäin -hankkeen tavoitteena on edistää kantahämäläisten ikääntyneiden, erityisesti eläköityvien ja yli 65-vuotiaiden, hyvinvointia ja terveyttä ryhmätoiminnan keinoin. Erityisesti pyritään tavoittamaan ne ryhmät, joita nykyiset palvelut eivät saavuta.

Hankkeessa on tarkoituksena lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, luoda varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä kehittää ikääntyneiden elämän taitekohtiin ryhmäohjausta ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden kunnan: Hämeenlinna, Janakkala, Forssa, Riihimäki, Jokioinen ja Hattula, kanssa.

Toinen rahoitusta saanut hanke on Muistijälki – Aivoterveyttä elämän varrella. Sen tavoitteena on muistisairauksien ennaltaehkäisy sekä muistisairauksien stigman hälventäminen Kanta-Hämeessä. Alueella ei vielä ole yhteistä muistisairauksien ehkäisymallia, joten hankkeessa luodaan siihen systemaattinen toimintatapa.

Hankkeeseen on suunniteltu #muistitalkoot -kampanja, jolla on tarkoitus saada näkyvyyttä aivoterveydelle. Lisäksi on tarkoitus tarjota riskitestejä laajemmalle joukolle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kanta-Hämeen muistiyhdistyksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeet alkavat näkyä asiakkaille osittain jo keväällä 2025, mutta laajemmin toiminta käynnistyy syksyllä. STM:n rahoitushakuun jätettiin yhteensä 195 hakemusta. Rahoitusta sai 28 hanketta, joista 2 oli Oma Hämeen.

Lue lisää ministeriön sivuilta: Terveyden edistämisen määrärahat