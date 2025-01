Verneri Pohjolan ja Tuomo & Markus -duon uuden Vega-singlen tarinan kertoo Pohjolan tunteikas trumpettimelodia

The Moontwins julkaisee tulevan albuminsa ensimmäisen singlen ja videon All I Want Is You PK Keräsen 60-vuotisjuhlan kynnyksellä 5.12.2024 09:58:33 EET | Tiedote

The Moontwinsin itsenäisyyspäivänä 6.12. ilmestyvän All I Want Is You (tell me that it’s true) -singlen julkistusta ja PK Keräsen syntymäpäiviä juhlitaan Helsingissä Bar Loosen yläkerrassa sunnuntaina 8. joulukuuta alkaen klo 17.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 22 Pistepirkko -yhtyeen laulaja-kitaristina tunnetun PK Keräsen ja haitaristi Leija Lautamajan muodostama duo julkaisee vielä nimeämättömän debyyttialbuminsa maaliskuussa 2025. Uuden singlen videon ensinäyttö nyt katsottavissa Soundi-lehden sivuilla.