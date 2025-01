Tuore työttömyyskatsaus: Korkeakoulutettujen työttömien määrä ennätyksellisen suuri – työttömyysturvalla opiskelun mahdollisuuksia pitää laajentaa

– Katsauksemme kertoo ikävistä ennätysluvuista, joita emme olisi halunneet nähdä. Työttömyys huitoo kovissa luvuissa kaikilla koulutustasoilla, mutta avoimia työpaikkoja on poikkeuksellisen niukasti. Merkkejä työttömyyden taittumisesta laskuun ei ole valitettavasti näköpiirissä sen enempää korkeakoulutetuilla kuin muillakaan koulutustasoilla. Työttömyys kohoaa todennäköisesti lisää talven ja kevään aikana, toteaa Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

– Korkeakoulutettujen työttömien määrä rikkoi joulukuussa 2024 vuoden 2015 ennätystason. Erityistä huolta aiheuttaa se, että korkeakoulutettuja on yhä enemmän pitkäaikaistyöttömänä. Viime vuosikymmenen korkeimmat korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömien lukemat vuodelta 2016 ovat vain parin sadan henkilön päässä ja vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys ylitti jo korona-ajan lakipisteen. Hitusen myönteistäkin on havaittavissa, kun kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni joulukuussa selvästi vuotta aiemmasta. Emme toki tiedä, moniko heistä palasi töihin ja moniko joutui työttömäksi, Sorjonen jatkaa.

Osaamisen kehittämistä työttömyyden aikana pitää laajentaa

– Työttömille pitäisi tarjota mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen yhä laajemmin ilman että he menettävät työttömyysturvansa. Kun työtön pystyy laajentamaan osaamistaan, työllistyminen on hänelle helpompaa ja hänen työuransa jatkuminen saadaan turvattua. Tämä on sekä yksilön että yhteiskunnan etu, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Katsomme, että tarvitsemme työttömänä opiskelun mahdollisuuksien parantamiseksi laajempaa ajattelutavan muutosta sekä lisää joustavuutta. Lähtökohdaksi tulee mielestämme ottaa, että osaamisen kehittäminen on työttömyyden aikana hyväksyttävää ja toivottavaakin, edellyttäen toki, että työtön täyttää opiskelunsakin aikana velvoitteet, joita työttömyysturvan saamiseen liittyy, Löfgren toteaa.

