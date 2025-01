Jukolan terveysasemalle myönnetty Kandiystävällinen terveyskeskus 2024 -arvonimi

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Jukolan terveysasemalle Kandiystävällinen terveyskeskus 2024 -arvonimen tunnustuksena erinomaisesta lääketieteen opiskelijoiden ohjauksesta ja tukemisesta. Arvonimi julkistettiin liiton syysliittokokouksessa 23.11.2024.Kandiystävällinen terveyskeskus -arvonimi myönnetään terveyskeskuksille, jotka ovat erityisen ansioituneita lääketieteen opiskelijoiden työskentelyolosuhteiden kehittämisessä. Tunnustuksen kriteereinä ovat:

Hyvin järjestetty perehdytys

Sopiva työmäärä lääketieteen opiskelijoille

Hyvin järjestetty seniorituki

Kandidaattien kokemus osallisuudesta työyhteisössä ja heidän jaksamisensa tukemisesta

Mahdollisuus saada palautetta tehdystä työstä

Tulosaluejohtaja Tiina Merivuori pitää tunnustusta tärkeänä osoituksena Jukolan terveysaseman pitkäjänteisestä työstä tulevien lääkäreiden koulutuksessa –Tämä tunnustus kertoo siitä, että Jukolassa on onnistuttu luomaan työyhteisö, jossa lääketieteen opiskelijat kokevat saavansa riittävää tukea ja ohjausta. On erityisen tärkeää, että nuoret lääkärit pääsevät harjoittelemaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Kiitos kaikille Jukolan terveysaseman työntekijöille, jotka ovat olleet mukana luomassa tätä opiskelijaystävällistä ilmapiiriä.

Apulaisylilääkäri Essi Kumpuvaara korostaa koko työyhteisön roolia oppimisympäristön kehittämisessä –Jukolassa koko työyhteisö on ottanut kandit lämpimästi vastaan. Heidät on integroitu osaksi yhteisöä, ja kaikilla on ollut halu tarjota heille mielekäs oppimisympäristö sekä positiivinen kokemus terveyskeskustyöstä. Toivomme tietysti, että tämä innostaa tulevaisuuden lääkäreitä hakeutumaan meille töihin myös valmistuttuaan.Suomen Medisiinariliitto on toimittanut kunniakirjan tunnustuksen saaneille terveyskeskuksille, ja lista palkituista yksiköistä on julkaistu liiton verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.