Solita ostaa PUBLIC-konsultointiyhtiön - laajentaa Isoon-Britanniaan

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita sekä palkittu englantilainen, julkisen sektorin palveluiden kehittämiseen keskittynyt PUBLIC ilmoittivat tänään, että Solita on ostanut PUBLIC Group International Limited -yhtiön. Molemmat yritykset tunnetaan innovatiivisesta työstään, joka edistää yhteiskunnallisesti merkittävää kehitystä ja vauhdittaa julkisen sektorin digitaalista muutosta. Solita palvelee lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita.

PUBLIC jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä osana Solita-konsernia. Nykyinen toimitusjohtaja Alexander de Carvalho jatkaa johtotehtävissä ja liittyy uuteen hallitukseen, joka ohjaa Solitan strategisia tavoitteita Isossa-Britanniassa. PUBLICin johtoryhmä ja koko henkilöstö jatkavat yhtiössä, ja toimitusjohtaja Ryan Shea vastaa jatkossa liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta.

PUBLIC työllistää tällä hetkellä yli 40 digitaaliseen muutokseen erikoistunutta asiantuntijaa Lontoossa. PUBLICin asiakaskuntaan kuuluu kymmeniä julkisen sektorin organisaatioita, kuten Ison-Britannian puolustusministeriö (Ministry of Defence), julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS, liike-elämän ja kaupan ministeriö (Department for Business and Trade), tieteen, innovoinnin ja teknologian ministeriö (Department for Science, Innovation and Technology) sekä asumis-, yhteisö- ja paikallishallintoministeriö (Ministry of Housing, Communities and Local Government). Lisäksi PUBLIC tekee yhteistyötä sekä paikallishallinnon että eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten NATO:n ja EU:n, kanssa. Viime vuosina PUBLIC on toteuttanut projekteja myös Saksassa, Tanskassa ja Benelux-maissa.

Yli 2 200 teknologia-, data- ja design-asiantuntijaa Ison-Britannian markkinoille

PUBLICin myötä Solita laajentaa toimintaansa ensimmäistä kertaa Isoon-Britanniaan. Yhdistyttyään PUBLICin kanssa Solita työllistää nyt yli 2 200 asiantuntijaa Euroopassa. Solitan palveluvalikoimaan kuuluvat strateginen konsultointi ja palvelumuotoilu, ohjelmistokehitys, data-, tekoäly- ja analytiikkapalvelut, hallinnoidut pilvipalvelut sekä integraatiot.

Solitan omistavat teknologiaan keskittynyt kasvupääomarahasto Apax Digital Fund I, jota hallinnoi Apax Partners LLP, sekä 700 henkilöstöomistajaa.

Kohti entistä parempia julkisia palveluja

"On hienoa saada toivottaa PUBLIC tervetulleeksi kansainväliseen yhteisöömme. Yhdistämällä voimamme meillä on mahdollisuus luoda jälleen entistä vaikuttavampaa muutosta ja parempia palveluja julkisella sektorilla. Yhtiöiden strategia-, design-, data- ja tekoäly-, pilvipalvelu- ja ohjelmistokehitysosaaminen mahdollistavat innovatiivisten, maailmanluokan digitaalisten palveluiden luomisen arjen parantamiseksi, nyt myös Isossa-Britanniassa. Odotamme myös innolla uusia yhteistyömahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa,” kommentoi Solita Groupin toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

“PUBLIC ja Solita jakavat intohimon julkisen sektorin positiivisen muutoksen edistämiseen. Molemmat yhtiöt rakentavat vahvasti ihmislähtöistä yrityskulttuuria ja meitä yhdistää yhteinen missio – muokata tulevaisuutta luomalla vaikuttavia digitaalisia palveluita ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Olen iloinen saadessani liittyä osaksi Solitaa ja odotan innolla, mitä tämä uusi, jännittävä vaihe tuo tullessaan nykyisille ja tuleville kumppaneillemme,” kommentoi Alexander de Carvalho, CEO, Public.

"Yhteinen innostus uudistaa ja kehittää julkisia palveluita yhdistää meitä – olipa kyse terveydenhuollon parantamisesta, siirtymästä kestävämpään energiantuotantoon, sujuvammista liikennepalveluista tai siitä, kuinka yhteiskunnat voivat vastata tekoälyn nopeaan kehitykseen. Olemme innoissamme saadessamme liittyä Solitan kansainväliseen yhteisöön ja tehdä yhteistyötä yhteisen päämäärämme eteen," sanoo Ryan Shea, PUBLICin toimitusjohtaja.

Toisiaan täydentävä asiakaskunta

Suomessa pääkonttoriaan pitävä Solita palvelee laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita. Julkishallinnon asiakkaita ovat muun muassa Suomen Rajavartiolaitos, Tanskan ympäristönsuojeluvirasto, Helsingin seudun liikenne (HSL), Kansaneläkelaitos (Kela), PensionDanmark, Tanskan tielaitos sekä Fintraffic. Yksityisellä sektorilla Solita tekee yhteistyötä useiden globaalien yritysten, kuten ISS:n, Colruyt Groupin, KONEen ja SSAB:n, kanssa.

Solita on palkittu useaan kertaan ihmislähtöisestä yrityskulttuuristaan. Solita on valittu muun muassa Vuoden inhimillisimmäksi työpaikaksi ja yhtiö valittiin maailman kolmanneksi parhaaksi teknologia-alan työpaikaksi naisille Women in Tech 2023 –kilpailussa.

Lisätietoja:

Solita, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja, ossi.lindroos@solita.fi

Solita, Peter Barkman, EVP, International Expansion, peter.barkman@solita.fi

PUBLIC, Alexander de Carvalho, CEO, alexander@public.io

PUBLIC, Ryan Shea, toimitusjohtaja, ryan@public.io