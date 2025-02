Vuoden johtolanka -dekkaripalkinto Max Mannerille

Turkulainen kirjailija Max Manner (s. 1965) tunnetaan erityisesti tiheätunnelmaisista rikosromaaneistaan, ja yksi niiden suosikkihahmoista on viisikymppinen turkulaispoliisi Harri Hirvikallio. Harha on Hirvikallio-sarjan seitsemäs osa, ja sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet dekkarit Loiset, Matador, Kipuraja, Aavesärky, Turvasana ja Hermopeli. Mannerilta on julkaistu 23 romaania sekä lukuisia novelleja. Hän on International Thriller Writers -järjestön jäsen.

Harha-dekkarissa rikosylikonstaapeli Harri Hirvikallio selvittelee pahoinpitelytapausta, jonka jäljet johtavat laittoman turkulaisen tappeluklubin ovelle. Vastikään parhaan kollegansa menettänyt Hirvikallio on ajautumassa umpikujaan, jossa ahdistusta lievittää vain fyysinen, pimeyden ytimeen johdattava kipu.

Vuoden johtolanka -palkinnon saajaksi oli ehdolla kuusi teosta. Suomen dekkariseuran palkintoraati perustelee voittajan valintaa seuraavasti:

Max Mannerin Harri Hirvikallio -sarjan seitsemännessä osassa Harha on kyse harhoista kahdessakin mielessä. Kirjailija harhauttaa lukijaa taitavalla juonella ja monilla harhautuksilla, ja päähenkilö itse kärsii harhoista. Harri Hirvikallio on melko yksinoikoinen, mutta kirjasarjan kiinnostavinta antia ovat Harrin pohdinnat ja perusteellisuus. Kirjailija todella osaa lukijan huijaamisen taidon, ja Mannerin kekseliäisyyttä voi vain ihailla. Kirja pitää lukijansa otteessaan ja palkitsee kaikissa käänteissään. Harha on vahva ja jännittävä dekkari, joka tarjoaa kiihkeän kamppailun lukijalleen.

Kirjan arvostelukappaleet: viestintäpäällikkö Minttu Nikkilä, minttu@bazarkustannus.fi, 040 736 1313