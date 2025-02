Hyvinvointialueiden ja kuntien tilinpäätösarviot ovat valmistuneet

Hyvinvointialueiden talousarviot ja tilinpäätösarviot 28.1.2025 11:38:43 EET | Tiedote

Hyvinvointialueet ovat raportoineet talousarvionsa vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmansa vuosille 2026 ja 2027. Vuoden talousarvioista laskettu hyvinvointialueiden ylijäämä yhteensä on 0,2 miljardia euroa. Taloussuunnitelmakausilla yhteenlasketut ylijäämät ovat vuonna 2026 1,4 miljardia euroa ja vuonna 2027 0,8 miljardia euroa. Vuoden 2024 ennusteessa alijäämä oli 1,4 miljardia euroa. Hyvinvointialueiden ja kuntien on tullut toimittaa vuoden 2024 tilinpäätösarvionsa Valtiokonttorin kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun 25.1. mennessä. Tällä hetkellä raportoineiden osuus on hyvinvointialueilla 96 prosenttia ja kunnilla 83 prosenttia. Taloustiedot julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Lisätietoa osoitteesta kuntadata@valtiokonttori.fi