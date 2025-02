Uskomattomat 40 miljoonaa kappaletta maailmalla myynyt Ella ja kaverit -kirjasarja täyttää 30 vuotta

”Olen kuunnellut yli kahdessakymmenessä maassa, kun lapset nauravat Ella-kirjoille. Se nauru kuulostaa aina ihan samanlaiselta. Ella ja kaverit -kirjojen huumori on kieli, jota eri-ikäiset kaikkialla maailmassa ymmärtävät samalla tavoin”, sanoo Timo Parvela.

Ellan juhlavuonna ilmestyy useampia sarjaan liittyviä kirjoja ja tapahtuu monenlaista: Vuoden aluksi Parvelan kustantaja Tammi lähetti kaikkiin Suomen kouluihin ensimmäisten luokkien opettajille Ella ja kaverit -seinäkalenterin, joka sisältää hauskoja tarinoita ja lukemiseen innostavia tehtäviä koko vuodeksi. Tammikuussa noin 6000 kakkosluokkalaista näki Helsingin Musiikkitalolla HKO:n Ella ja kaverit konsertissa -esityksen. Syksyllä on tulossa sarjaan perustuva elokuva, Ella ja kaverit – Operaatio Saukko. Elokuvan taustalla on kirja Ella ja kaverit menevät metsään ja siinä on vahva luonnonsuojeluteema.

Parvelalle yhteiskunnallinen vaikuttaminen kirjallisuuden kautta on aina ollut tärkeää. Parvela ja kirjojen kustantaja Tammi ovat esimerkiksi painattaneet ja jakaneet ukrainankielisiä Ella-kirjoja Suomeen saapuneille pakolaislapsille. Viime vuonna ilmestynyt Ella ja kaverit Itämeren pelastajina tehtiin yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa, ja hauskan tarinan varjolla siinä annettiin lapsille ja perheille tärkeää tietoa ja inspiroivia vinkkejä Itämeren suojeluun.

Ella ja kaverit on niittänyt mainetta myös maailmalla. Sarjaa on käännetty yli 20 kielelle, ja maailmanlaajuisesti sitä on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta.

Viime vuonna Timo Parvela nostettiin maailman merkittävimmän lastenkirjapalkinnon, Hans Christian Andersen Literature Awardin, kuuden parhaan ehdokkaan joukkoon.

”Ehdokkuus on osoitus suuresta kansainvälisestä arvostuksesta, ja siitä miten Timo Parvelan tekemä tärkeä lukutaitotyö näkyy myös Suomen ulkopuolella. Lasten- ja nuortenkirjallisuus on paljon enemmän kuin pelkkää kirjallisuutta – sillä on vaikutusta ihmisen identiteetin rakentumiseen, maailmankuvan jäsentymiseen ja muiden ymmärtämiseen”, sanoo Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

