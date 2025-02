SDP:n Aki Lindén: Hallitus siirtää rahoitusta julkisesta terveydenhuollosta yksityissektorin tukemiseen

— Malli koskee yleislääkärien palveluita, kun yli 65-vuotiaiden nykyisistä yksityislääkärikäynneistä vain 20 prosenttia on yleislääkärikäyntejä. Samalla hallitus on leikannut tänä vuonna 120 miljoonaa euroa terveyskeskuksien lääkäripalveluista. Ja onnistuuko hintakatto? kysyy Lindén.

— Hallituksen suunnitelma onkin jatkoa sen aiemmille hankkeille kasvattaa yksityisten lääkärikäyntien volyymiä julkisella rahoituksella. Tähänastiset tulokset ovat olleet heikkoja, lähinnä rahaa on palanut, hinnat ovat nousseet ja asiakasmäärät ovat kasvaneet yksityisellä vain vähän, muistuttaa Lindén.

— Ehkä keskeisin ongelma terveydenhuollon tehokkuuden näkökulmasta on se, ettei yksittäisten käyntien korvaaminen tue hoidon jatkuvuutta. Onkin vaarana, että raha käytetään pistemäisiin toimiin, joilla ei ole oikeaa terveyshyötyä ja vaikuttavuutta. Samaan aikaan hyvinvointialueilla joudutaan tekemään kohtuuttomia säästöjä, sanoo Lindén.

— On myös huomattava, että yli 65-vuotiasta palveluiden tarpeessa olevaa väestöä on eniten alueilla, joilla yksityispalveluja on vähiten tarjolla. Niinpä lisärahoituksen ohjaaminen hyvinvointialueille vastaisi paremmin väestön tarpeisiin alueellisesti, sanoo Lindén.

— Hallitus luo lisää kannusteita lääkäreille siirtyä pois julkiselta sektorilta. Tämä on selkeä arvovalinta, kun samaan aikaan hyvinvointialueet kärsivät henkilöstöpulasta ja säästötavoitteista. Hallitus on valmis lisäämään terveyspalvelujärjestelmän hajanaisuutta ja päällekkäisyyksiä ja nakertamaan merkittävästi julkista sote-järjestelmään parin vuoden pilotilla. Iso kysymys kuuluu, mikä on terveydenhuollon tila vuonna 2028 pilotin päättyessä? Ja mikä on suomalaisten terveyden, ja terveyden tasa-arvon tila? kysyy Lindén.

Hallituksen varsinainen lakiesitys valmistuu myöhemmin keväällä. Nyt julkaistu luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle.