Valmistava teollisuus hyödyntämään kiertotaloutta – DaRe-X projektissa kehitetään menetelmiä uusiokäyttö-prosessin valintaan

Kiertotalouden toteuttaminen monissa teollisissa tuotteissa on haastavaa osaamisen, sopivan datan ja liiketoimintamallien puutteen vuoksi.

DaRe-X-projekti keskittyy tähän asiaan koneteollisuuden kontekstissa. "Vastikään käynnistyneessä projektissa tehdään kaksi demonstraatiota, joista ensimmäinen on puutavaranostin ja kuvaa retrofit-sovellusta, ja toinen on Volvo EC25 -kaivinkone, joka demonstroi uusioasennusta. Digitaalisten kaksosten ja mallien pohjalta kehitetään menetelmiä eri Re-X-lähestymistapojen sopivuuden arvioimiseksi ja määrällisiksi arvoiksi päätöksenteon tueksi", sanoo projektin vastuullinen johtaja, professori Emil Kurvinen.

”Kiertotaloutta toteutetaan edelleen käytännössä pääosin materiaalien kierrätyksellä tuotteen elinkaaren lopussa, eikä korkeamman tason Re-X-prosesseja, kuten kunnostusta, uudelleenvalmistusta ja uudelleenkäyttöä ole kehitetty systemaattisesti", sanoo professori Mika Horttanainen LUT-yliopistosta.

Liiketoiminnan uudistamista varten hankkeessa luodaan uusiin datalähteisiin, kuten digitaalisten kaksosten elinkaaridataan pohjautuvia Re-X prosesseja ja teknologioita.

"Suomalaisten vientiyritysten tuotteet ovat käytössä ympäri maailmaa, jolloin liitettävyyden ja datakapasiteetin merkitys korostuu arvioitaessa omaisuuden tilaa ja mahdollisia lähestymistapoja Re-X-prosessien toteuttamiseen", sanoo apulaisprofessori Mehdi Rasti.

Isossa poikkitieteellisessä tutkimushankkeessa on mukana kuusi LUTin tutkimusryhmää kestävyystutkimuksen, konetekniikan, sähkötekniikan ja tuotantotalouden aloilta sekä Oulun yliopiston kone- ja ajoneuvotekniikan tutkimusryhmä.

Uudet Re-X prosessit viedään käytäntöön hankkeeseen osallistuvissa hyödyntäjäyrityksissä, joita ovat Glaston, Konecranes ja Mitsubishi Logisnext Europe. Siirtymää tukevat ratkaisutoimittajat Atostek ja Kaltiot Technologies. Muita hankkeessa mukana olevia liikekumppaneita ovat ratkaisutoimittaja Sofidium sekä seuraajajäsenet Danfoss ja Mirka yhdessä omien veturiekosysteemiensä kanssa.

Hankkeen tuloksilla odotetaan olevan laajoja vaikutuksia uusien kumppanuuksien syntymiseen, ainutlaatuisten ratkaisujen luomiseen sekä yritysten kilpailukyvyn kehittymiseen ja liiketoiminnan kasvuun globaaleilla markkinoilla.

Business Finlandin rahoittaman hankkeen julkisen tutkimuksen kokonaisbudjetti on noin 1,9 miljoonaa euroa, josta LUTin osuus on 1,6 miljoonaa euroa ja Oulun yliopiston 0,3 miljoonaa euroa. Hankkeen kesto on kolme vuotta, alkaen vuoden 2024 lopusta.