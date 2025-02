Vihreiden Inka Hopsu: Tieteen vapaus on turvattava – hallituksen lakiesityksen muotoilua muutettava

Eduskunta käsittelee tänään torstaina 13.2. täysistunnossa Orpon hallituksen esitystä liittyen Suomen Akatemian tehtäviin. Esitys sisältää paljon keskustelua ja huolta herättäneen uuden lisäyksen, jonka mukaan tutkimuksen ja tutkimusedellytysten rahoittamista sekä kansainvälistä yhteistyötä koskevien Akatemian tehtävien hoitaminen ei saa olla ristiriidassa Suomen kansallisen turvallisuuden, kansainvälisten velvoitteiden tai ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa.

– Tieteen vapautta ei tule rajoittaa. Muotoilu on monitulkintainen ja asettaa riskiin sen, että tutkimus voisi vapaasti haastaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa. Näin ei pitäisi olla, Hopsu muistuttaa.

– On ymmärrettävää, että tutkimuksen ei pitäisi vaarantaa kansallista turvallisuutta ja esimerkiksi tutkimusvakoilun estäminen vaatii aiempaa enemmän huomiota ja toimia. Tutkimustulosten käytön suhteen on tehty myös EU-tason turvallisuutta vahvistavia suosituksia, joissa turvallisuus on määritelty tutkimuksen turvallisuuden kautta. Voisiko Suomi tukeutua voimakkaammin tähän EU-linjaan, Hopsu kysyy.

– Sivistysvaliokunnassa tulee saada paremmin harkitut muotoilut aikaan ja kuulla valmistelussa laajasti asiantuntijoita myös mahdollisista uusista muotoiluehdotuksista, joita aiemman ministerin suulla lupailtiin.

Ministeri Multalan aiemmista kommenteista oli tulkittavissa, että hallituksen esitystä voitaisiin vielä muokata, eikä tarkoitus olisi sitoa tutkijoiden käsiä tutkimuksen aiheen suhteen.

– Toivottavasti tämä on myös uuden ministeri Talvitien linja, eikä hallituksesta löydy haluja kaventaa tieteen ja tutkimuksen tilaa. Maailmalla tieteen ja tutkijoiden vapauksien haastaminen ja tutkimustulosten rinnastaminen mielipiteisiin on valitettavasti yleistynyt. Se haastaa viime kädessä myös demokraattista päätöksentekoa. Tieteen vapaus tulee turvata, Hopsu päättää.