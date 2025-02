Ilmastotyössä ei ole tilaa vapaamatkustajille - maankäyttösektorin ilmastotyö tarjoaa metsänomistajille ja maanviljelijöille uusia mahdollisuuksia

– Nielujen romahdus ei ole tullut yllätyksenä kenellekään, kuka on seurannut asiasta käytyä tieteellistä keskustelua. Jo kahdeksan vuotta sitten laaja joukko tutkijoita varoitti nielujen hupenemisesta, jos hakkuumääriä kasvatetaan. Sen jälkeen varoitellut ovat toistuneet säännöllisesti. Uskon, että Marttilakin on sitä seurannut, mutta hän on halunnut sulkea silmänsä asialta. Varoitusten kaikuessa kuuroille korville, ei työhön hiilinieluista huolehtimisesta ole tartuttu ajoissa, Mikkonen muistuttaa.

On totta, että hiilineutraalisuuden sitominen vahvasti nieluihin on ollut Suomelta muista maista poikkeava valinta. Poliittisesti valinta on ollut helppo, koska nielujen kuviteltiin antavan meille helpon tien hiilineutraalisuuteen niin, että päästöjen vähennystyö liikenteessä, maataloudessa ja muilla vaikeilla sektoreilla voidaan jättää vähemmälle.

– Marttilan ajatus siitä, että maankäyttösektorin ei pitäisi osallistua ilmastotoimiiin on kestämätön. Ennen teknisten nielujen muuttumista aidoksi vaihtoehdoksi meillä ei ole mitään muita kuin luonnonnieluja. Niiden vahvistaminen on elintärkeää. Maanviljelijät ja metsänomistajat ovat avainasemassa luontaisten nielujen lisäämisessä. Luulisi, että heidän etujärjestönsä pomo olisi kiinnostunut luomaan jäsenilleen uudenlaisia ansaintamuotoja hiilensidonnan myötä, Mikkonen ihmettelee.

– Ilmaston kuumenemisen vaikutukset näkyvät arjessamme. Etenkin maanviljelijät ja metsänomistajat ovat ne huomanneet jo pitkään. Voisi kuvitella, että erityisesti MTK:ta kiinnostaisi vahvistaa toimia ilmastokriisin torjumiseksi. Hiilensidonnan vahvistaminen huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin monet lisäpäästövähennyksiin tähtäävät toimet, sanoo Mikkonen

– Metsäteollisuus on päässyt ilmastotyössä kuin koira veräjästä. Toki päästökauppa on kirittänyt tehtaiden päästövähennyksiä siinä missä muunkin teollisuuden. Mutta samanaikaisesti metsäteollisuuden kasvanut puunkäyttö on kutistanut hiilinieluja niin, että uhkana on kallis lasku yhteiskunnalle. En tiedä, miten kauan muiden alojen solidaarisuus metsäteollisuutta kohtaan riittää nyt, kun nielujen hupeneminen pakottaa etsimään lisää ilmastotoimia jälleen muualta kuin metsäteollisuuden tontilta. Metsäteollisuuden jalostusasteen nosto niin, että vähemmällä raaka-aineella saadaan suurempi arvonlisä on välttämätön alan oman tulevaisuuden turvaamiseksi, toteaa Mikkonen.