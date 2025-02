Niinimäen tuulipuiston rakennustyöt etenevät – voimalakuljetukset päättyivät ja ensimmäinen voimala pian testaukseen

Lestijärvellä lähes puolet voimaloista täyskorkeudessa – ensimmäisten voimaloiden testauksia valmistellaan 18.2.2025 08:30:00 EET | Tiedote

OX2:n Lestijärvellä sijaitsevan hankkeen tuulivoimaloista on nyt täyskorkeudessa 30. Ensimmäisten voimaloiden on voinut nähdä pyörivän helmikuun puolivälistä alkaen, kun voimaloiden keväällä alkaviin testauksiin valmistaudutaan. Voimaloita käynnistetään lisää ja niiden testaukset jatkuvat syksyyn saakka. Tuulipuisto on valmistuessaan Suomen suurin reilulla 455 megawatin kokonaistehollaan.