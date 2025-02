Matkavakuutus saattaa säästää satoja tuhansia euroja – moni suomalainen luottaa ennemmin tuuriin

Pohjantähdessä matkavakuutuksia oli noin 50 prosentilla henkilövakuutetuista vuonna 2024. ”Tietoisuus matkavakuutuksen tärkeydestä on vähitellen lisääntynyt. Moni valitettavasti ymmärtää vasta vahingon sattuessa sen, kuinka kalliita yksityiset lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut voivat maailmalla olla”, sanoo Pohjantähden korvausjohtaja Johanna Taivassalo.

Ambulanssilennon ja sairaanhoidon kustannukset saattavat yllättää

Pohjantähdessä matkavakuutus koostuu kahdesta eri osasta: Terveysvakuutukseen valittavasta matkustajavakuutuksesta ja kotivakuutukseen liitettävästä matkatavaravakuutuksesta.

Matkustajavakuutus korvaa muun muassa sairaankuljetuksen kotimaahan. SOS Internationalin Key Account Manager Rosa Patrakan arvion mukaan ambulanssikyyti maksaa Euroopassa, riippuen lähtömaasta ja sairastuneen diagnoosista, keskimäärin 20 000–60 000 euroa. Jos ambulanssilento lähtee esimerkiksi Aasiasta tai Yhdysvalloista, lennolle tulee kuluja reilusti enemmän, keskimäärin jopa 120 000–200 000 euroa.

Usein ei tarvita varsinaista ambulanssilentoa vaan sairastunut tai vammautunut matkustaja voi matkustaa takaisin kotiin tavallisella lennolla. ”Suurin osa meille tulleista sairaankuljetusta koskevista korvaushakemuksista on sellaisia, joissa on varattu paikka lentokoneen business-luokasta, jotta esimerkiksi vammautuneelle jalalle on enemmän tilaa”, kertoo Taivassalo.

Sairaanhoidon kustannukset saattavat myös yllättää. Ne voivat olla suuret varsinkin Euroopan ulkopuolella. ”Esimerkiksi Yhdysvalloissa hoitokulut voivat nousta korkeiksi; lääkärikäynnit maksavat keskimäärin 1 000–3 000 euroa ja hoito sairaalassa 6 500–20 000 euroa riippuen sairaudesta tai vammasta”, kertoo Patrakka ja jatkaa: ”Eniten vuoden 2024 talvilomaviikkoina tapahtui erilaisia polvivammoja, jalan murtumia sekä olkapää- ja solisluuvammoja. Sairauksista kärkipäätä pitivät vatsataudit, kuume sekä ylähengitysinfektiot.”

Mitä muuta matkavakuutus korvaa?

Matkustajavakuutus helpottaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä, jos matkalla sairastuu tai loukkaantuu. Jos matka keskeytyy ja lomatunnelma lässähtää sairaalahoitoon, matkustajavakuutuksesta korvataan ylimääräiset matka- ja majoituskulut sekä korvaus menetetyistä matkapäivistä. Matkan peruuntuminen korvataan muun muassa silloin, jos sairastuu tai vammautuu itse ennen matkaa tai esimerkiksi jos matkakumppani, jonka kanssa oli tarkoitus lähteä reissuun kahdestaan, sairastuu tai vammautuu.”

Matkatavaravakuutus tuo turvaa matkatavaroiden varkauksien ja muiden vahinkojen varalta. ”Matkatavaravakuutuksesta korvaamme pääasiassa matkatavaroiden rikkoutumisia. Vuonna 2024 kaikista matkatavaravahingoista 81 % oli näitä vahinkoja”, sanoo Taivassalo.

