Tutkimus paljastaa etätyön vaikutukset yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen tukeen

Palkittu professori Alexandros Iosifidis palaa Tampereelle 12.2.2025 09:05:00 EET | Tiedote

Peter Sarlinin perustama Foundation PS -säätiö on tukenut lahjoituksellaan 13 tekoälyyn keskittyvää professuuria Suomen yliopistoihin. Yksi professuureista sijoittuu Tampereen yliopistoon, jossa tehtävään on nimitetty tekoälytutkijana ansioitunut, aiemminkin Tampereella työskennellyt Alexandros Iosifidis. Tampereen yliopisto on suomalaisista lahjoituksen saaneista yliopistoista ensimmäinen professuurin täyttänyt yliopisto.