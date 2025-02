Ruuhkaa eläkkeensaajan asumistuen käsittelyssä

Eläkkeensaajan asumistuen käsittelyssä on ruuhkaa, joten päätöstä voi joutua odottamaan normaalia pidempään. Syynä ruuhkiin on muun muassa, että Kelaan on tullut tavallista enemmän eläkkeensaajan asumistuen määräaikaistarkistushakemuksia. Määräaikaistarkistusta pitää hakea, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Tuki jatkuu normaalisti hakemuksen käsittelyn ajan

Tarkistusta hakeneen asiakkaan ei tarvitse huolestua, vaikka päätöstä joutuu odottamaan tavallista pidempään. Hakemuksen ajoissa toimittaneet asiakkaat saavat asumistukea normaalisti.

– Maksamme eläkkeensaajan asumistukea, kunnes hakemus on käsitelty ja uusi päätös annettu. Edellytyksenä on, että määräaikaistarkistushakemus on toimitettu Kelaan määräajassa, eläkkeiden ratkaisukeskuksen päällikkö Esa Rahja sanoo.

OmaKelasta voi seurata hakemuksen tilannetta

Kelan asiakaspalveluun tulee nyt paljon kyselyjä hakemuksen käsittelytilanteesta. Asiakaspalvelussa ei kuitenkaan tiedetä yksittäisen asiakkaan hakemuksen käsittelyaikaa tai sitä, milloin päätös tulee.

Hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata OmaKelassa, jossa näkee muun muassa

milloin hakemus on saapunut Kelaan

onko hakemus jo käsitelty

myönnetyn tuen määrän

seuraavan maksupäivän.

Kelan verkkosivuilla on eläkkeensaajan asumistuen laskuri, jolla voi arvioida, olisiko itsellä oikeus tukeen sekä kuinka paljon tukea voisi saada. Verkkosivuilta voi myös tarkistaa hakemusten keskimääräiset käsittelyajat.

