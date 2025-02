Tilinpäätös 2024: KPY-konsernin taloudellinen asema parani merkittävästi

KPY-konsernin vuoden 2024 liikevaihto laski edellisvuodesta noin 17 prosenttia 224,5 (269,8) miljoonaan euroon. Konsernin liikevaihtoa laski edelliseen tilikauteen verrattuna Voimatelin sähköverkkoliiketoiminnasta luopuminen huhtikuun 2024 alussa sekä liikevaihdon lasku Epicalissa.

Konsernin liiketulos parantui merkittävästi ja oli 32,4 (2,3) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti merkittävästi Enfon myynti. Oikaistu liiketulos ilman yritysjärjestelyiden myyntivoittoja/-tappioita sekä kertaluonteisia omaisuuden arvonalennuksia ja myyntivoittoja oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa.

Novapolis jatkoi vahvasti, Voimatel keskittyi tietoverkkoliiketoimintaan

Tytäryhtiöistä Novapoliksen tuloskunto säilyi tilikaudella vahvana. Novapoliksen liiketulos tilikaudella oli 9,2 (9,7) miljoonaa euroa. Vuokra- ja palvelutuotot kasvoivat edelliseen tilikauteen nähden, mutta kustannusten nousun vuoksi kannattavuus hieman heikentyi. Kannattavuutta heikensi myös pienikatteiset tilamuutostyöt, joita tehtiin vuoden aikana huomattavasti tilojen uudelleen vuokraamiseksi. Kiinteistöjen keskimääräinen käyttöaste pysyi hyvällä, lähes 95 prosentin tasolla.

Enfon osakekanta ja tätä kautta IT-palveluliiketoiminta myytiin Tietokeskukselle joulukuun 2024 alussa. Järjestelyn yhteydessä KPY osti Enfon konsultointiliiketoiminnan, eli Epical-yhtiöiden osakekannan. Epicalin koko tilikauden ja Enfon 11 kuukauden yhteenlaskettu liiketulos oli tilikaudella -2,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna Enfon ja Epicalin koko tilikauden liiketulos 12 kuukaudelta oli -1,2 miljoonaa euroa. IT-palveluliiketoiminnan liikevoitto 11 kuukaudelta oli 2,6 (2,1) miljoonaa euroa. Epicalin eli konsultointiliiketoiminnan liikevoitto tilikaudella 2024 oli -4,4 (-4,7) miljoonaa euroa. Epicalin kannattamattomuus johtui erityisesti kahdesta Ruotsin yksiköstä. Näistä toinen lakkautettiin vuoden 2024 loppupuolella ja toisessa toteutettiin loppuvuonna merkittävät muutosneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi. Muutosten positiivisten vaikutusten odotetaan näkyvän tulevilla raportointikausilla.

Voimatel-konsernin liiketulos tilikaudella oli -0,2 (-3,2) miljoonaa euroa. Liiketulos ei sisällä yritysjärjestelyiden myyntivoittoja- tai tappioita, eikä omaisuuden arvonalennuksia. Vertailuvuonna edellä mainittuja sisältyi liiketulokseen -4,9 miljoonaa euroa. Tilikauden 2024 liiketulosta heikensi sähköverkkoliiketoiminnan heikko tulos tammi-maaliskuulta ennen liiketoiminnan siirtymistä uudelle omistajalle. Sähköverkkoliiketoiminnan vaikutus Voimatelin tilikauden liiketulokseen oli -2,7 miljoonaa euroa. Voimatel keskittyy sähköverkkoliiketoiminnan myynnin jälkeen tietoverkkoliiketoimintaan. Tietoverkkojen liikevoitto tilikaudella toteutui odotusten mukaisesti ja oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa.

"Strategisen uudistumisen ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen. Sen aikana toteutimme KPY-konsernin rakennemuutoksen, johon kuuluvat muun muassa Vetrean myynti, Voimatelin sähköverkkoliiketoiminnan myynti, Enfon järjestelyt sekä uudet vähemmistösijoitukset. Näiden toimenpiteiden myötä konsernimme taloudellinen asema on vahvistunut merkittävästi. Jatkamme strategiamme seuraavien vaiheiden toteuttamista ja kehitämme määrätietoisesti portfolioyhtiöitämme. Keskeistä on saada kaikki konsernimme yhtiöt kääntymään positiiviselle tulosuralle", KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa.

Sijoitusportfolio kasvoi uudella yhtiöllä

KPY vahvisti sijoitusportfoliotaan joulukuussa hankkimalla noin 14 prosentin vähemmistöosuuden IT-palveluyhtiö Tietokeskus Finlandista. Tietokeskus täydentää KPY:n Momentum-portfoliota, johon kuuluvat jo ennestään Voimatel, Epical, Osuma Henkilöstöpalvelut ja Gebwell.

"Sijoitus tukee strategiamme keskeisiä tavoitteita: yritysten pitkäjänteistä kasvua, kehitystä ja omistaja-arvon kasvattamista yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Etsimme aktiivisesti yrityksiä, joiden kasvua voimme tulevaisuudessa vähemmistöomistajana tukea ja rahoittaa. Sijoitamme strategiamme mukaisesti pääasiassa kannattaviin listaamattomiin yhtiöihin vähemmistöosuuksin", Lehikoinen kertoo.

Hallitus esittää osuuskoron maksamista

KPY:n hallitus esittää edustajiston varsinaiselle kokoukselle, että osuuskorkoa tilikaudelta 2024 jaetaan 0,09 euroa osuudelta eli yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Esitys perustuu laajempaan tarkasteluun KPY:n taloudellisesta tilanteesta. Järjestelyiden myötä konsernin nettovelkaantuneisuus pieneni merkittävästi ja konsernin omavaraisuus vahvistui. Osuuskoron jakamisesta päättää edustajiston varsinainen kokous hallituksen esityksen perusteella.

"Merkittävien järjestelyiden ansiosta portfoliomme on nyt selkeä ja taloudellinen asemamme on parantunut. Voimme palata osuuskoron maksamiseen. Samalla meidän pitää kuitenkin säilyttää kilpailukykymme. Haluamme huolehtia siitä, että olemme omistajillemme hyvä omistuskohde myös tulevaisuudessa", Lehikoinen kommentoi.

Näkymät vuodelle 2025

KPY keskittyy vuonna 2025 omistusyhtiöidensä kehittämiseen sekä Epicalin ja Voimatelin tuloksentekokyvyn vahvistamiseen.

Kaikkien tytäryhtiöiden liiketoiminnan odotetaan olevan kannattavaa vuonna 2025. Lisäksi muiden omistusyhtiöiden kannattavuuden odotetaan kehittyvän vuonna 2025 positiivisesti.

Novapoliksen uskotaan säilyttävän kannattavuustasonsa ja osingonmaksukykynsä lähes edellisen vuoden tasolla vuoden 2025 ajan, vaikka käyttöasteen odotetaan vuoden aikana hieman heikentyvän valtio-omisteisten asiakkaiden keskittäessä edelleen toimintojaan valtion omistamiin tiloihin.

Voimatelin liiketoiminnan odotetaan olevan kannattavaa vuoden 2025 osalta. Yhtiön sopimuskanta on hyvällä tasolla ja kuiturakentamisen volyymitason odotetaan pysyvän korkeana.

Vuoden 2025 odotetaan olevan myös Epicalille kannattava tehtyjen mittavien muutosten myötä. Myynnin onnistuminen on tässä keskiössä.

Tämä tiedote on tiivistelmä KPY-konsernin katsauksesta 2024. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän lehdistötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.kpy.fi/sijoittajalle/vuosi-ja-osavuosikatsaukset