Nyt se on selvitetty: Näin monta muumimukia suomalainen keskimäärin omistaa – Prisman data kertoo mikä muki löytyy lähes joka kodista

Muumimukia voi todella kutsua ”kansanmukiksi”. Prisman alkuvuodesta teettämään kyselytutkimukseen vastasi lähes 1200 S-ryhmän asiakasomistaaja ympäri Suomen, ja heistä peräti 69 prosenttia kertoi omistavansa ainakin yhden muumimukin.

Omaa kieltään suomalaisista kertoo se, että muumimukeja omistavien joukosta joka neljäs (25 %) omisti 11–50 kappaletta mukeja. Kyseessä oli vastaajajoukon suurin prosenttiosuus. Lähes viidennes (22 %) mukeja omistavista kertoi omistavansa 6–10 mukia, ja löytyipä matkasta myös heitä (2 %), joilla mukeja oli yli 100.

”Ei siitä mihinkään pääse, että muumimukit ovat suomalaisille rakkaita, ja ovat olleet sitä vuosikymmenien ajan. Tässä ajassa niitä on monelle kertynyt kaappeihin. Niitä myös ostetaan jatkuvasti lisää, ja ne ovat Prismassakin uudelleen ja uudelleen suosituimpien astioiden joukossa”, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen toteaa.

Mikä sitten on suomalaisten suosikkimuki? Viitasen mukaan eräs kaikkien aikojen suosituimmista mukeista on ollut Toven Juhla -muki, joka oli myynnissä vuonna 2014. Tänä päivänä suosittuja ovat muun muassa S-ryhmällä yksinmyydyt muumimukit: muki Roosa ja muki Vihreä.

“Tilastoista voi sanoa, että suomalaisilla ei ole mukeissa suosikkiväriä, vaan hahmo ratkaisee. Pikku Myy on kestosuosikki, mutta myös Piisamirotan kaltaiset uudet hahmot aina kiinnostavat. Yleisesti voidaan sanoa, että mukeja ostetaan eniten kevään ja talven aikana. Silloin, kun uutuuksia tulee, niin piikki on toki suurin. Varsinkin ensimmäisen kolmen viikon aikana”, Viitanen taustoittaa.

Suuri osa mukeista saadaan lahjaksi – ”arvokeräilijöitä” vain vähän

Muumimuki vaikuttaa vakiintuneen suomalaisten vakiolahjaksi, sillä mukin omistavista vastaajista yli puolet (66 %) kertoi saaneensa sellaisen lahjana.

“Ne kuuluvat lähes kaikkien suomalaisten lasten johonkin ikäkauteen, ja niitä käyttää laajat ikäryhmät aina vauvasta vaariin. Se tekee mukista helpon ja varman lahjan”, Viitanen arvelee.

Muita yleisiä syitä muumimukin omistamiselle oli ”siitä on mukava juoda kahvia” (36 %), ”pidän niiden ulkonäöstä” (32 %) ja ”keräilen niitä omaksi ilokseni” (23 %). Mielenkiintoisesti vain viisi prosenttia halusi keräillä muumimukeja niiden arvon vuoksi.

”Tämä muumimukien hamstraaminen rahan vuoksi on ilmiönä ehkä vähän paisuteltu. Keräilijöitä on näille paljon, mutta niitä halutaan muun kuin rahan vuoksi. Yleensä halutaan kerätä uutuudet ja varmistaa, että kaikki on kerätty. Tätä voisi kutsua tietyllä tavalla jopa kansanharrastukseksi, ja uskomme näkevämme saman ilmiön, kun uutuuksia taas tulee”, Viitanen kertoo.

Suomalaisten suhteesta muumimukeihin kertoo myös se, että niitä uskalletaan käyttää: jopa 72 prosenttia mukin omistavista kertoo käyttävänsä niitä aktiivisesti arjessa. Yksitoista prosenttia kertoo säästävänsä muumimukin erityistapauksiin ja yhtä moni (11 %) kertoo käyttävänsä mukeja muuten, mutta ei käytä harvinaisempia mukejaan.

Kaikista kyselyyn vastaajista myös 30 prosenttia kertoi, että ei omista lainkaan muumimukeja. Heiltä kysyttäessä miksi näin on asia, yleisin syy (26 %) oli: en osaa sanoa miksi en omista.

”Minusta tämäkin kertoo ilahduttavalla tavalla jotain meistä suomalaisista ja muumimukeista”, Viitanen nauraa.