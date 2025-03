Laptin tulostiedote 2024: Positiivinen tulos, 100 miljoonan euron kasvutavoite vuodelle 2025

Laptin liikevaihto vuonna 2024 oli 226,0 miljoonaa euroa (226,8 miljoonaa euroa vuonna 2023). Kannattavuus liiketuloksella mitattuna parani merkittävästi: liiketulos oli 2,4 (-4,9) miljoonaa euroa eli 1,0 % (-2,2 %) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 0,1 (-8,9) miljoonaa euroa. Laptin taloudellinen tilanne oli tilikauden päättyessä hyvä, ja vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli 54,2 % (47,8 %). Taseen oma pääoma oli 82,8 (82,7) miljoonaa euroa.

Syksyllä 2023 uudistetun strategian myötä urakointiliiketoiminnasta on nopeasti vahvistunut Laptille uusi liiketoiminnan kivijalka. Vuonna 2024 Laptin liikevaihdosta noin 82 % tuli urakointiliiketoiminnasta ja noin 18 % RS-asuntorakentamisesta, jossa markkinaympäristö jatkui jo toista vuotta poikkeuksellisen haastavana.

Urakointiliiketoiminnassa Laptilla oli tilikauden päättyessä rakenteilla 23 hanketta. Merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa KYS Uusi Sydän -sairaalahanke Kuopiossa, päiväkodin ja alakoulun yhdistävä Saikantalo Lempäälässä, Nanunkallion koulu, päiväkoti ja valmistuskeittiö sekä Uotilanrinteen monitoimikeskus Raumalla, Pohjolan OP:n uusi toimitalo Oulussa, huoneistohotelli Break Sokos Hotel Himos sekä Tikkurilan Vanhustenkeskus Vantaalla.

RS-asuntorakentamisen liiketoiminnassa rakenteilla oli tilikauden päättyessä yksi kohde, jossa on 21 huoneistoa. Lapti myi tilikauden aikana 166 (322) RS-asuntoa ja oli syksyn 2024 markkinaosuusmittauksessa koko maan viidenneksi suurin RS-asuntojen myyjä. Tilikauden aikana valmisvarastossa olevien asuntojen määrä väheni, ja myymättömiä, valmiita asuntoja oli tilikauden päättyessä 93 (149).

”Olen iloinen saavuttamastamme käänteestä. Se on seurausta uudistetun strategiamme mukaisesta panostamisesta urakointiliiketoimintaan ja onnistuneesta kustannusten sopeuttamisesta. Onnistumisen keskiössä on upea henkilöstömme, joka on tehnyt tinkimätöntä työtä asetettujen tavoitteiden eteen. Asetimme viime vuoden kärkitavoitteeksi voitollisen tuloksen saavuttamisen, missä onnistuimme.

Asuntorakentamisen markkina jatkui vuonna 2024 hyvin hiljaisena, eikä toisella vuosipuoliskolla kiihtynyt korkojen lasku vaikuttanut vielä merkittävästi kuluttajien tai ammattimaisten sijoittajien halukkuuteen ostaa asuntoja. Panostuksemme urakointiliiketoimintaan on tuottanut tuloksia, ja olemme onnistuneet voittamaan kilpaillussa markkinassa meille sopivia ja mielekkään kannattavuustason hankkeita muun muassa koulu- ja päiväkotirakentamisen, palvelutilarakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen saralla”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Positiiviset kasvunäkymät vuoteen 2025 vahvan hankekannan myötä – asuntorakentamisessa valonpilkahduksia

Laptin liikevaihdon ennustetaan kasvavan tilikaudella 2025 lähes sadalla miljoonalla eurolla yli 300 miljoonan euron. Myös kannattavuuden odotetaan parantuvan kasvavan volyymin ja tehokkaan kustannusrakenteen myötä.

”Meillä on tilikauden päättyessä noin 440 miljoonan euron arvoinen hankekanta, joka mahdollistaa toimintamme kasvun vuonna 2025 ja luo hyvät kasvunäkymät myös tuleville vuosille. Tämä hankekanta sisältää virallisen sopimuksin varmistetun tilauskannan sekä hankkeet, joissa on käynnissä kehitysvaihe ennen lopullisen urakkasopimuksen solmimista. Valtaosa tästä hankekannasta liittyy urakointiliiketoimintaan”, toteaa Karjula.

Laptilla on valmius markkinatilanteen salliessa käynnistää nopealla aikataululla uusia asuntorakentamisen hankkeita vahvan tonttikantansa turvin. Korkojen laskun myötä asumisen markkinassa on nähtävissä piristymisen merkkejä.

”Esimerkkinä asunnonostajien aktivoitumisesta on Oulun ydinkeskustaan rakennettava Asunto Oy Oulun Graadi, joka saavutti ennakkomarkkinoinnissa nopeasti yli 70 prosentin varausasteen ja josta teimme käynnistyspäätöksen helmikuun lopussa. Graadin esimerkki osoittaa, että hyvin suunnitteluille asunnoille oikeilla paikoilla on edelleen tarvetta ja kysyntää eri asiakasryhmissä. Näkemyksemme on, että asuntomarkkina tulee tämän vuoden aikana piristymään ja valmistelemme useampien kuluttajille ja ammattimaisille sijoittajille suunnattujen asuntokohteiden käynnistämistä tämän vuoden aikana”, toteaa Karjula.