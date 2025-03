Elokuva- ja tv-tuotantoalan sovintoehdotus hylätty – alan toimintaedellytykset suurissa vaikeuksissa

Paltan hallinto päätyi hylkäämään tehdyn sovintoehdotuksen, koska se ei olisi riittänyt turvaamaan alan toimintakykyä alan ongelmallinen tilanne huomioon ottaen.



– Elokuva- ja tv-tuotantoalan tilanne on erittäin haastava. Alan kannattavuus on viime vuosina romahtanut ja myös konkursseja on nähty. Tuotantojen tilaaminen on jatkuvasti vähentynyt ja uhkaa siirtyä yhä enemmän ulkomaille, neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara Paltasta toteaa.



Työntekijäpuoli on neuvotteluissa nostanut keskeisiksi kysymyksiksi työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä teemoja.



– Työhyvinvointikysymykset otetaan työnantajapuolella hyvin vakavasti ja alalla on parhailllaankin käynnissä erilaisia hankkeita, jotka on käynnistetty Työterveyslaitoksen toteuttaman työhyvinvointitutkimuksen pohjalta.



Lakovaara muistuttaa, että Suomessa myös jo lainsäädäntö velvoittaa työnantajia monella tavalla huolehtimaan työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioista. Työhyvinvointikysymyksiä ei Lakovaaran mukaan kuitenkaan ratkota työehtosopimuskirjauksin, vaan yritystasolla ja esimerkiksi liittojen välisellä yhteistyöllä.



– Alan ja tämän työn erityispiirteisiin kuuluvat mm. syklisyys ja tuotanto-olosuhteiden vaihtelu kuvausten tarpeiden mukaan. Kuvauksia saatetaan lähteä tekemään vaikkapa muutamaksi viikoksi ulkomaille ja välillä taas saattaa olla pidempiä jaksoja, jolloin työtä ei ole. Moni työntekijä myös toivoo, että työtä tehdään tuotantojen aikana tiiviissä jaksoissa, mikä takaa pidemmät tasoittumisvapaat.



Lakovaaran mukaan onkin välttämätöntä, että alan työehtosopimusratkaisu sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen ja kehitysnäkymiin.



– Markkinatilanteeseen nähden suhteettoman suuret palkankorotukset enemminkin heikentäisivät työhyvinvointia, koska myös alan tukia on viime aikoina leikattu ja siten rahaa olisi entistä vähemmän käytettävissä tuotantoihin. Tämä johtaisi väistämättä siihen, että tuotannoissa olisi aiempaa vähemmän tekijöitä ja kuvauspäiviä, Lakovaara painottaa.



Journalistiliitto ja Teme ovat ilmoittaneet elokuva- ja tv-tuotantoalaa koskevasta päivän mittaisesta työnseisauksesta lauantaina 8.3. Liitot ovat ilmoittaneet myös alaa koskevasta toistaiseksi voimassa olevasta ylityö- ja venymiskiellosta.



– Työtaistelun uhka on ikävä ja olemme harmissamme aiheutuvasta epätietoisuudesta suorien tv-ohjelmien toteutumisesta lauantaina. Ohjelmat pyritään toteuttamaan esihenkilöiden ja paikalla olevan henkilöstön voimin, Lakovaara arvioi.



Lakovaara muistuttaa, että jokainen alan työntekijä päättää itse, osallistuuko lakkoon vai ei. Tämä koskee myös Journalistiliiton ja Temen jäseniä: myös heillä on oikeus tehdä työnsä ja saada palkkansa normaalisti. Mitään työntekijöihin kohdistettuja painostustoimenpiteitä ammattiliittojen taholta ei työpaikoilla tule hyväksyä. Työjärjestelyjen suunnittelemiseksi työnantaja saa etukäteen tiedustella työntekijöiltä, ovatko he tulossa työhön lauantaina 8.3.