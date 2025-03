Vihreillä kova loppukiri ehdokashankinnassa

Luku perustuu vihreiden vaaliasiahenkilöiltä saatuihin tietoihin kuntien keskusvaalilautakunnille 4.3. klo 16 mennessä toimitetuista ehdokaslistoista.

– Kun maailman uutiset tuntuvat lannistavilta on todellista rohkeutta lähteä puolustamaan vihreitä arvoja, jokaisen oikeutta saada apua ajoissa, jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kouluun, joka on turvallinen paikka oppia ja kasvaa, sekä jokaisen oikeutta lähiluontoon. Olen tänään ilokseni kuullut upeita uutisia ympäri Suomen – esimerkiksi Paimiossa on 20 ehdokasta enemmän kuin viime vaaleissa, Juvalla ehdokaslistan koko on kolminkertaistettu ja sama temppu on tehty Hailuodossa, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta iloitsee.

Täyden ehdokaslistan Vihreät asettavat viidessä kaupungissa - Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Turussa. Aluevaaleissa täydet listat Vihreät jättivät viidellä hyvinvointialueella.

– Meillä on täydet listat viidellä hyvinvointialueella ja ehdokasmäärämme on noussut kahdeksalla hyvinvointialueella, johon olemme erittäin tyytyväisiä. Maailman ja Suomen tilanteesta sekä ihmisten halusta lähteä tekemään kunnista ja alueista vihreämpiä kertoo se, että viimeisen viikon aikana olemme saaneet yli 400 uutta innokasta kuntavaaliehdokasta listoille, kommentoi puoluesihteeri Anna Moring.

Vihreiden ehdokkaista noin on 60 prosenttia on naisia, 38 prosenttia miehiä ja 1,5 prosenttia muita. Ehdokkaiden keski-ikä on 46 vuotta. Vihreiden ja mahdollisesti näiden vaalien nuorin ehdokas on Emma Kannisto Oulusta, joka täyttää 18 vuotta vaaliviikolla 8. päivä huhtikuuta.