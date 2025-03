Kivra panostaa identiteettilompakon kehitykseen - ostaa Truidin

EU ajaa digitaalisen identiteettilompakon kehitystä, jonka tavoitteena on antaa EU:n kansalaisille parempi hallinta henkilökohtaisista tiedoistaan. Keräämällä digitaalisia identiteettejä ja todennettavia tietoja turvallisesti digitaaliseen lompakkoon EU pyrkii helpottamaan rajat ylittävää kanssakäymistä. Identiteettilompakkoa voidaan käyttää erilaisten digitaalisten asiakirjojen, kuten ajokorttien, tutkintotodistusten ja terveystietojen, tallentamiseen ja jakamiseen. Ruotsissa Digg eli Agency For Digital Government, joka vastaa Suomen Digi- ja väestötietovirastoa, on saanut tehtäväkseen kehittää identiteettilompakon sekä hallita sääntöjä ja vaatimuksia, jotka määrittelevät, miten yksityiset identiteettilompakot hyväksytään ja miten niitä valvotaan.

Kivra näkee tulevaisuuden, jossa digipostipalvelun ja identiteettilompakon kehitys kulkee käsi kädessä. Valmistautuakseen tähän kehitykseen Kivra on tehnyt liiketoimintakaupan Truidista, mikä tarkoittaa, että Truidin tuote- ja teknologiatiimi tulee osaksi Kivraa.

– Näemme jo nyt kasvavan tarpeen sille, että ihmiset voivat jakaa tietojaan omilla ehdoillaan. Kivra ja identiteettilompakko kuuluvat yhteen, ja Truidin asiantuntemuksen avulla voimme nopeuttaa Kivran kehittämistä alustaksi, jossa tietoja voidaan jakaa turvallisesti. Tämä on jännittävä askel kohti tulevaisuuden digitaalista arkea, sanoo Kivran toimitusjohtaja Henrik Lönnevi.

Jo nyt käyttäjät voivat halutessaan jakaa tietoja luotettujen osapuolten kanssa Kivran kautta. Tämä tapahtuu siten, että yrityksillä on mahdollisuus pyytää asiakkaitaan jakamaan tietoja Kivran kautta – jolloin käyttäjä itse valitsee, haluaako hän jakaa pyydetyt tiedot. Tämä on kasvava alue ja on täysin linjassa EU:n identiteettilompakoiden kehityksen kanssa.





- Olemme Suomessa siirtymässä digipostin aikakauteen ensi vuonna tulevan lainsäädännön myötä, jossa viranomaisten ihmisille lähettämät paperiset kirjeet korvattaisiin jatkossa digitaalisilla viesteillä. Tämä Kivran ja Truidin yhdistyminen ja investointi digilompakkoon on esimerkki kuinka tärkeänä näemme roolimme osana informaation välitystä yhteiskunnassa. Haluamme Kivrana olla mukana rakentamassa myös Suomeen kansalaisia ja yhteiskunnan tarpeita parhaiten palvelevan digipostin, ja siihen kuuluu investoiminen myös tuleviin digitaalisen kehityksen tarpeisiin. Identiteettilompakon kehittäminen on EU-laajuinen hanke ja myös Suomessa ajankohtaista seuraavien vuosien aikana, jatkaa Kivra Suomen toimitusjohtaja Ilari Abdeen.

Kivra

Kivra on pohjoismaiden käytetyin digipostipalvelu. Yhtiö rakentaa kestävää ja vastuullista digipostia yhdessä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kivran digipostipalveluun voi vastaanottaa postia sähköisenä digipostina laajasti eri toimialoilta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Palvelua käyttää tärkeän postin vastaanottamiseen digipostina yli 6,5 miljoonaa kuluttajaa. Kivra tarjoaa digipostipalvelua Suomessa ja Ruotsissa. www.kivra.fi









Lisää digitaalisesta identiteettilompakosta

EU:n identiteettilompakko on digitaalinen ratkaisu, jonka tavoitteena on antaa EU:n kansalaisille parempi hallinta henkilökohtaisista tiedoistaan. Aloite perustuu eIDAS-asetuksen tarkistamiseen, jonka tavoitteena on luoda yhdenmukaistettu kehys digitaaliselle identiteetille EU:ssa. Lue lisää DVV:n verkkosivuilta: https://dvv.fi/eurooppalainen-digitaalinen-identiteettilompakko ja EU:n komission verkkosivuilta digitaalisesta identiteetistä ja identiteettilompakoista: EU Digital Identity Wallet