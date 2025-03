Tradekan vuosi- ja vastuullisuusraportti 2024 on julkaistu

Vastuullisuusraportointi on tehty samassa laajuudessa kuin konsernin tilinpäätös. Raportointi kattaa Osuuskunta Tradekan, Tradeka-Yhtiöt sekä Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistamien Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel-konsernin, Tradedot-konsernin (Lehtipiste, Suomen Korttipiste, Putinki, Hanart), A-Katsastus Group Oy:n (A-Katsastus, Ajovarma, K1 Katsastus) ja Med Group Oy:n (Onni) toiminnot. Lisäksi raporttiin sisältyy tietoja Tradekan sairauskassasta ja osakkuusyrityksistä.

Hallintotapaa (ESRS 2 ja G1) koskevat tiedot on kerätty ja raportoitu uudet EU:n kestävyysvaatimukset huomioiden. Muilta osin raportti noudattaa viitaten GRI (Global Reporting Initiative) -raportointitapaa. Ympäristön kohdalla raportissa esitellään konsernin GHG-protokollan mukaisesti lasketut ilmastovaikutukset. Vuosi- ja vastuullisuusraportin on varmentanut KPMG.

Tradeka-konserni on toimintavuonna valmistautunut EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaiseen raportointiin. Tradeka on niin sanottu toisen aallon yritys eli sen tulee raportoida kestävyydestään uusien vaatimusten mukaisesti vuodesta 2025. EU-komissio on esittänyt kestävyyssääntelyn keventämistä ja Tradeka seuraa tarkasti tämän niin sanotun Omnibus-hankkeen etenemistä. Samalla Tradeka ja sen tytäryhtiöt valmistautuvat raportoimaan kuluvasta vuodesta tällä hetkellä voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

“Kestävyys on Tradekalle tärkeä arvo ja keskeinen osa konsernin omistajaohjauksen tavoitteita. Kehitämme toimintaamme kestävämmäksi ja raportoimme läpinäkyvästi riippumatta siitä, onko raportointi meille pakollista”, sanoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Toimia ilmaston, ihmisten ja vastuullisen sijoitustoiminnan eteen

Vuonna 2024 Tradeka-konsernin oman toiminnan (scope 1 ja scope 2) hiilijalanjälki oli hankintaperusteisesti 8 597 tCO2e (2023: 9 370 tCO2e) ja sijaintiperusteisesti 10 262 tCO2e (2023: 9 919 tCO2e). Oman toiminnan hiilijalanjälki laski hieman edellisestä vuodesta erityisesti lämmityksen tuotannosta syntyvien päästöjen pienennyttyä, vaikka laskentaa on täydennetty muun muassa uusilla tytäryhtiöillä. Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt olivat 10 % kaikista konsernin päästöistä. Konsernin hiili-intensiteetti eli hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon oli edellisvuoden tasolla.

Voitonjakolupauksensa mukaan Tradeka yhdessä Tradekan säätiön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön (KOTS) kanssa ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan. Lupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan lisäksi omien yhteiskuntavastuuhankkeiden ja sijoitusten kautta. Vuoden 2024 toteuma oli 17,3 %, kun voitonjakolupauksen mukaiset maksetut lahjoitukset ja sijoitukset olivat yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Kaikki myönnetyt lahjoitukset on luettavissa Tradekan ja KOTSin verkkosivuilla.

Tradeka sopi toimintavuonna Nordean kanssa lainojen kestävyyslinkityksestä (SLL); lainojen marginaaliin vaikuttavat Tradekan vastuullisuustavoitteisiin linkitetyt mittarit, kuten ilmastovaikutusten pienentäminen, tarjotun kasvisruuan osuuden kasvattaminen ja työtapaturmien vähentäminen.

Tradeka-sijoituksen sijoitustoiminnasta ja sen vastuullisuudesta on myös kerrottu kattavasti raportissa. Lisäksi sijoitustoiminnasta laaditaan vuosittain erillinen PRI-raportti (Principles for Responsible Investment). Osana Tradekan vastuullista sijoitusstrategiaa korkosijoituksissa on viime vuosina lisätty vihreitä ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuja joukkovelkakirjoja. Tradekan omistamien vihreiden joukkovelkakirjojen varat on jaettu hankkeisiin, jotka tukevat Suomen ympäristöä ja yhteiskuntaa ja vastuullisuustavoitteisiin. Toimintavuonna Tradeka on sijoittanut 2,1 miljoonaa euroa uusiin vihreisiin ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuihin joukkovelkakirjoihin. Vuoden 2024 lopussa Tradeka-sijoituksen suorista joukkovelkakirjasijoituksista 80 % oli vihreitä tai vastuullisuustavoitteisiin sidottuja. Prosentuaalinen osuus on kasvanut viime vuodesta.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Tradekan verkkosivuilla. Osuuskunta Tradeka -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätöksen tiivistelmä julkaistaan myöhemmin erikseen.

Konsernin tytäryhtiöistä Onni on laatinut toiminnastaan myös oman vastuullisuusraportin.