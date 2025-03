Sofia Virta: “Suomalaisilla on oikeus tietää, millaiselle politiikalle he äänensä antavat” – Vihreät mukana SDP:n mahdollisessa välikysymyksessä

Virta muistuttaa Vihreiden todenneen jo talvikokouksessaan tammikuussa, että kansalaisten tulisi saada tietää hyvissä ajoin ennen kevään kuntavaaleja, mikäli hallitus suunnittelee uusia leikkauksia sotekentälle kevään puoliväliriihessä.

– Ei voi olla niin, että puoluejohtajat Petteri Orpo ja Riikka Purra antavat kansalaisille äänten toivossa kauniita lupauksia sotepalveluiden tilanteen parantamisesta, mutta jatkavat ministereinä lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa heti, kun vaalit on käyty pois alta, Virta toteaa.

– Kyse on lopulta äänestäjien kuluttajansuojasta. Suomalaisilla on oikeus tietää, millaiselle politiikalle he antavat äänensä näissä vaaleissa: sellaiselle, joka leikkaa palveluista, lapsilta, nuorilta ja vanhuksilta vai sellaiselle, jossa kannetaan vastuu myös heistä, jotka eivät itse omaan tilanteeseensa voi vaikuttaa. Siksi Vihreät on mukana SDP:n mahdollisessa välikysymyksessä, Virta kiteyttää.

Vihreät on läpi kuluvan vaalikauden vaatinut työrauhaa hyvinvointialueille sekä lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Vuosi sitten A-studiossa Virta kritisoi hallituksen ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten sosiaali- ja terveysalan järjestöihin kohdistamia leikkauksia sekä totesi, että hallituksen soteen kohdistamat säästöt ovat “typeriä, ja tulevat vielä Suomelle kalliiksi”.

– Olen edelleen samaa mieltä. Hallituksen lyhytnäköinen leikkauspolitiikka on johtanut tilanteeseen, jossa ihmiset eivät saa apua riittävän ajoissa. Arvokkaita sotealan ammattilaisia on jouduttu irtisanomaan, koska resurssit eivät riitä ja pieniä sosiaalihuollon yrityksiä on joutunut laittamaan lappuja luukulle. Samaan aikaan lähihoitajia valmistuu työttömäksi tilanteessa, jossa alueita riivaa vakava pula ammattilaisista, Virta listaa.

– Nämä ovat kaikki asioita, joiden kohtalosta ja tulevaisuudesta päätetään kevään kunta- ja aluavaaleissa. Niistä palasista, joiden varaan ihmisten arki ja hyvinvointi rakentuu. Heillä on oikeus tietää, onko heidän mahdollista tulevaisuudessa saada hoitoa ja apua ajoissa. Tällaisen tiedon pimittäminen vaalien jälkeiseen aikaan on yksinkertaisesti väärin, Virta toteaa.