SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Vihreää e-metaania Itä-Suomesta

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Ministerin poliittinen luottamus on eri asia kuin virkatoimien juridinen hyväksyttävyys 12.3.2025 15:08:01 EET | Tiedote

Sisäministeri Mari Rantaseen kohdistetusta epäluottamuslauseesta on juuri äänestetty eduskunnan täysistunnossa. Rantanen sai eduskunnan luottamuksen hallituksen tuella äänin 94-53. -Rantanen ei ole vain ministeri, vaan hän on myös poliitikko. Tänään salissa käsiteltiin hänen poliittista luottamustaan. Poliittinen luottamus ei kuitenkaan ratkaise kysymystä ministerin toiminnan juridisesta arvioinnista, Razmyar toteaa. Ministeri Rantasen ohjeistus tämän vuoden pakolaiskiintiön valmistelussa on saanut yhdenvertaisuusvaltuutetun selkeän moitteen uskonnan perusteella tapahtuvasta syrjinnästä. Oikeuskansleri Pöysti on juuri pyytänyt sisäministeriöltä selvitystä pakolaiskiintiön valmistelusta ja erityisesti siihen liittyvästä poliittisesta ohjauksesta. -Ministerin toimien juridiseen tarkasteluun meillä on oma järjestelmänsä. Vaikka ministerillä on virkatoimessaan korotettu rikosoikeudellinen suoja, ei ministerikään ole lain ylä- ja ulkopuolella, Razmyar lisää. -Oikeuskanslerille on annettava