Valtiokonttori myi valtion viitelainoja huutokaupassa: tulokset

Valtiokonttorin pääjohtaja Liisa Räsänen: "Haastava vuosi, mutta mahdollisuudet ovat valtavat" 12.3.2025 06:07:00 EET | Tiedote

Valtionhallinto elää suurten muutosten aikaa, ja sen keskellä myös Valtiokonttori on joutunut sopeutumaan säästöpaineisiin ja toimintaympäristön haasteisiin. Viraston pääjohtaja Liisa Räsänen tarttui tehtäväänsä vuosi sitten keskellä näitä muutoksia. Hän näkee tilanteen ennen kaikkea mahdollisuutena. "Ensimmäinen vuoteni on ollut täynnä muutoksia, mutta myös innostavia hetkiä ja uuden rakentamista. Haasteet eivät ole pysäyttäneet meitä, päinvastoin", Räsänen sanoo. Kuka on Liisa Räsänen? Liisa Räsänen on kokenut julkishallinnon johtaja, joka siirtyi Valtiokonttoriin Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hän on urallaan toiminut monissa johtotehtävissä ja uskoo vahvasti osallistavaan johtamiseen. "Minulle johtaminen on palvelutehtävä. Haluan varmistaa, että henkilöstöllämme on parhaat mahdolliset edellytykset tehdä työtään hyvin ja että voimme palvella yhteiskuntaa tehokkaasti ja vastuullisesti", Räsänen kuvailee. Räsäsen mukaan yksi ensimmäisen vuoden kohokohdista oli tutustuminen Valti